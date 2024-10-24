Конец насмешкам. «Барселона» отомстила «Баварии» разгромом

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24 октября 2024, 01:03

Ответ на годы поражений.

Тяжелая предыстория

Кажется, что у команд такого калибра в очных встречах не может быть явного перевеса одной из сторон. Все-таки «Барселона», и «Бавария» с разной степенью, но регулярно котируются в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов. Это топовые клубы в любом состоянии. Зачастую на длинных дистанциях противостояний никому не удается выдать плотную серию. Но эта пара была исключением последние девять с лишним лет.

В любых обстоятельствах и в любых составах «Бавария» на этом отрезке обыгрывала «Барселону». Причем не просто обыгрывала, а делала это в мощном режиме. Победа в мае 2015 года со счетом 3:2 не выглядела таковой, но она только положила начало шестиматчевой серии.

В августе 2020-го был знаменитый матч, который закончился со счетом 8:2 в пользу «Баварии». Тогда, если помните, даже Филиппе Коутиньо забил дважды каталонцам. Еще дубль был на счету у Томаса Мюллера, игравшего и в поединке нынешнего сезона, по голу забили Йозуа Киммих и Серж Гнабри, которые тоже в составе «Баварии» сейчас. Еще мяч вколотил Роберт Левандовски, теперь защищающий цвета «Барселоны».

После этого еще трижды «Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 3:0 и один раз – 2:0. Получается, что в четырех из шести матчей этой победной серии мюнхенцы не просто превосходили каталонцев, а делали это с крупным счетом. От такого веяло аномалией. Поэтому серия порождала разного рода мемы и шутки. Но все когда-то заканчивается.

Решающий тайм

Накануне «Реал» и дортмундская «Боруссия», устраивая первую серию испанско-немецкого противостояния грандов, выдали развязку во втором тайме. Винисиус солировал, оформил хет-трик, а «Реал», заложивший интригу двумя пропущенными мячами, перевернул все с ног на голову, забив пять раз после перерыва.

Тут тоже все закончилось разгромом и сопровождалось хет-триком бразильца. Но сценарий немного отличался. Все решилось не ближе к концу, как предпочитает драматург Карло Анчелотти, а уже в первом тайме. Хотя синдром беспомощности немецкий гранд тут тоже показал после перерыва. Вот такой парадокс.

Но если разбираться по порядку, то уже на первой минуте «Барселона» открыла счет. Блестящий пас Фермина Лопеса принял и обработал шикарно Рафинья, пусть и не без помощи допустившего ошибку Киммиха. Дальше бразильцу, который набрал потрясающую форму, не составляло труда обойти Мануэля Нойера.

Вот на это «Бавария», надо сказать, отреагировала сразу. И провела, пожалуй, свои лучшие 20 минут в этом матче. На этом отрезке нормально так подергали защиту каталонцев, позажимали их и довели дело до гола. Даже до двух – оба в исполнении Харри Кейна. Но первый отменили из-за офсайда. А вот второй, последовавший через несколько минут, уже был забит чисто.

Казалось, что мюнхенцы вернулись и сейчас начнется равная битва. Некоторое время она такой и была. Правда, без особой зрелищности: соперники на этом отрезке много и цепко друг друга прессинговали, не позволяя развернуться и провести толковый розыгрыш. И получилось так, что лучшие перспективы и шансы достались той команде, которая смогла как раз из-под этого прессинга увильнуть.

Эти моменты стали ключевыми, по большому счету. И все они заключались в исполнительском мастерстве разыгрывающих парней. Молодых парней. Взять второй гол «Барселоны». Он начался с шикарного заброса от Ламина Ямаля, который до выхода Френки де Йонга мощно исполнял роль остроумного и точнейшего диспетчера. Потом уже была ошибка Кима и вероятная ошибка Нойера, который слишком опрометчиво рванул из ворот навстречу Фермину Лопесу. Последний в итоге вывел Левандовского вообще на пустой створ одним движением.

Или взять третий гол «Барселоны». Снова все началось с великолепного длинного перевода каталонского юнца. Теперь Марк Касадо отличился, а Рафинья опять поймал удачу за хвост – уперся на линии штрафной в Рафаэла Геррейру, а настигший его Дайот Упамекано только помог смутить Нойера – мяч как-то между ногами француза улетел в дальний угол ворот.

Несвойственная беспомощность

Но даже счет 1:3 для «Баварии» не казался катастрофой. Ведь эта команда в предыдущие годы чаще вообще громила «Барселону». Однако второй тайм этого матча как раз показал, что нынешняя «Бавария» прежним версиям не ровня. Она снова попалась в ловушку. Очередной гениальный перевод выполнил Ямаль, а Рафинья не растерял за прошедшие минуты техники и везения. Ловкая скидка грудью, уход от пары защитников и филигранный удар низом в угол. Вот «Бавария» и под разгромом.

Но впереди было больше получаса игры. Тут вспоминаем матч «Боруссии» в Мадриде, где замена Нури Шахина в начале второго тайма поспособствовала слому игры дортмундцев. А здесь другой молодой тренер Венсан Компани исполнил импульсивную замену, которая скорее выглядела истеричной, чем нацеленной на какие-то конструктивные перестановки, как показали дальнейшие события.

Он заменил сразу четверых игроков. Эмоции понятны. Но команда после этих замен стала выглядеть еще более разрозненной и растерянной. Словно никто в «Баварии» не понимал, как теперь действовать. А вышедшие на поле либо растворились, как в случае с Команом, либо только вредили, как едва не сломавший Касадо Леон Горецка, либо отчаянно пытались тянуть одеяло на себя, как Лерой Сане и Джамал Мусиала. Конструктива эти замены не дали. «Барселона» даже при своем комфортном перевесе в счете продолжала доминировать. До финального свистка.