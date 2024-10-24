Флик: «Мы победили фантастическую команду»

Главный тренер «Барселоны» подвёл итоги матча 3-го группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (4:1).

Мы победили фантастическую команд. Игра «Барса» — «Бавария» уже стала традицией в Европе. И это была игра между двумя командами с похожей философией... Мне нравится, как мы отреагировали на пропущенный гол. Сегодня было очень важно победить, и мы это сделали... И сыграли очень хорошо, очень динамично. Но ещё очень рано делать выводы. Сезон только начинается.

Это очень молодая команда, но с большим количеством качественных игроков, и они получают удовольствие от игры. И я очень рад быть здесь. Я пишу новую главу в своей жизни, и мне всё это нравится. Люди в клубе, болельщики, команда... Всё просто замечательно.