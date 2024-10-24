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Флик: «Мы победили фантастическую команду»

вчера, 10:25
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча 3-го группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (4:1).

Мы победили фантастическую команд. Игра «Барса» — «Бавария» уже стала традицией в Европе. И это была игра между двумя командами с похожей философией... Мне нравится, как мы отреагировали на пропущенный гол. Сегодня было очень важно победить, и мы это сделали... И сыграли очень хорошо, очень динамично. Но ещё очень рано делать выводы. Сезон только начинается.

Это очень молодая команда, но с большим количеством качественных игроков, и они получают удовольствие от игры. И я очень рад быть здесь. Я пишу новую главу в своей жизни, и мне всё это нравится. Люди в клубе, болельщики, команда... Всё просто замечательно.

Ранее главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвёл итоги данной игры.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 18:01
Те же самые чувства после ухода Бенитеса из Ливерпуля.
Видимо не смогли Бенитесу простить чемпионскую гонку в сезоне 2008-2009 и все равно что тренер выиграл ЛЧ.
И наверное будут те же чувства после ухода Клоппа из Ливерпуля.
Руководство и даже болельщики быстро забывают победы.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:10
Как хорошо когда ментальное состояние тренера на подъеме. Это обязательно сказывается на команде. Удачи Флику в Барсе.
salleeh
salleeh
вчера в 12:55, ред.
Пусть старый скупердяй Ули Хёнесс посмотрит, какого тренера он упустил. Всё происходит как надо и в нужное время. Нойер уже не спасает, отбивает только то, что летит в него. Я уже нервничаю, когда защита пасует ему в створ ворот, как бы не махнул мимо мяча… Мюллер, Киммих, Гнабри уже не могут играть на нужных скоростях, защита проходной двор, а глядя на Сане, хочется вообще выключить ТВ. Проблемы Баварии никуда не делись, нужно строить команду вокруг молодых игроков, Мусиалла, Олисе, Павлович и Тель.
Yodr
Yodr
вчера в 10:59
Пока что по числу очных побед лидирует Бавария 10-3. "Наследие неудачника Месси", который почему-то любил проигрывать именно Баварии.
Так что еще побеждать и побеждать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 10:46
Лапорта наконец то выбрал тренера,это в первый раз его правильное решение.
adekvat
adekvat
вчера в 10:34
Да красиво получилось, но до финала еще далеко.
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