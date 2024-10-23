«Тёмная лошадка» Лиги чемпионов смяла «Юве». Туринцы едва не сгорели 0:3 перед важным матчем

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23 октября 2024, 11:01

«Штутгарт» учится дожимать гранды в гостях.

Агрессивный прессинг и удары с любых позиций

«Бьянконери» играли дома – но неожиданно почувствовали себя не в своей тарелке. Команда привыкла доминировать при владении и терзать соперника на их половине. В поединке со «Штутгартом» напрашивался такой же сценарий – всё-таки соперник уступает в классе, пусть и любит тоже владеть мячом.

«Швабы» не стали отходить от своей игры – и смогли связать туринцев по рукам и ногам. У сработавшего плана – несколько компонентов. Во-первых, эффективность владения. Показатель 50-на-50 не отражает характера игры – владение хозяев сделали стерильным и абсолютно неопасным. «Юве» был на мяче разве что на своей половине, редко удавалось сохранить мяч, продвигаясь в финальную треть. Между тем «Штутгарт» окопался в опорной соперника и оттуда развивал острые атаки.

Во-вторых, агрессивный прессинг, который и позволял стерилизовать владение туринцев. Защитников (особенно на первых минутах) буквально вжимали к линиям аута – «бьянконери» выбирались из-под давления дальними передачами или передачами в касание. Только в первом случае они шли в борьбу – и выигрывали её «швабы». А во втором «Штутгарт» просто сохранял прессинг, структуру и заставлял кого-то из игроков ошибиться.

В-третьих, гости не стремились разыгрывать до верного и били в любой располагающий к этому момент. Это были удары с линии штрафной после прострелов, замыкания подач, удары после разрезающих пасов, с дальних дистанций. В общей сложности 22 удара по воротам, 10 из которых – в створ. Для сравнения у «Юве» семь и один соответственно.

«Ювентус» простили – даже дважды

Нет, «Ювентус» не переломил ход встречи после перерыва, не выдал ударный отрезок. Поразительно, но такой характер сохранялся весь матч. Сразу после перерыва Шабо вскрыл оборону хозяев радиоуправляемой диагональю на Дениза Ундава. Тот успел оторваться от защитников соперника и прошил Перина. Правда, судья после повтора зафиксировал игру рукой и отменил гол.

Единственную предметную атаку туринцы сообразили на 66-й минуте – но после «швабы» продолжили нагнетать, на 81-й минуте заставили удалиться Данило. Бразильский защитник в попытке сыграть в мяч после подачи немцев ударил Руо ногой. Назначенный пенальти гости тоже не реализовали. На последние 6-10 минут «швабы» оказались в большинстве, но никак не могли реализовать свои моменты. Смогли-таки выжать гол уже на второй добавленной минуте.

Резюмируя, «Штутгарт» увозит из Турина минимальную победу – но по игре мог громить команду Тиаго Мотты.

«Штутгарт» готов дожимать

Команда Себастьяна Хёнесса прогрессирует стремительно. За год до его назначения «швабы» боролись за выживание и в сезоне Бундеслиги-22/23 финишировали 16-ми с 33 очками в активе. Менеджер в первый же сезон в команде вывел её в Лигу чемпионов – и принёс серебро Бундеслиги. Обогнали даже «Баварию».

Сейчас «Штутгарту» тяжело, коллектив откатился на 10-е место. Но это вполне логично – клуб миновал пару стадий развития и сразу постучался в главный еврокубок, а после триумфального прошлого сезона от команды ждут таких же результатов. «Швабы» ещё не в той весовой категории, чтобы успешно выступать в двух топ-турнирах. При этом тот же матч с «Юве» внушает оптимизм.

В арсенале Хёнесса есть качественные исполнители. Отлично в структуру вписался арендованный у «Брайтона» Ундав – и летом его выкупили. По такому же сценарию действовали с Джейми Левелингом. Новички Шабо и Руо образовали пару центральных защитников, Демирович добавил качества на острие. Плюс у «Аталанты» арендовали перспективного форварда Эль-Билаля Туре.

Проект продолжает крепнуть – и этого уже хватает, чтобы навязывать свой футбол даже против соперников уровня «Юве». И дожимать до победного, несмотря на проблемы с реализацией.

Холодный душ для Мотты перед важным матчем

Наставник «старой синьоры» признаёт:

Они заслуживали победу с первой минуты, они были лучше нас. Нужно принять это, исправиться, восстановиться и переварить поражение как можно быстрее. Мы не смогли отобрать у них контроль над игрой, а когда они контролируют мяч, то создают соперникам трудности. Это был сложный соперник, и сегодня мы потерпели поражение.

По всем фронтам туринцы вчера провалились. Они играли с соперником ниже уровнем. Играли дома. Подходили в отличном настроении и без поражений. Не было абсолютно никаких причин, по которым бы у команды уходила почва из-под ног. С другой стороны, это важный урок. Нельзя забывать – Мотта в команде меньше полугода, причём перестраивает систему после Аллегри, чей стиль диаметрально противоположен философии Тиаго.

Был соблазн вернуть «Юве» в ранг здоровых европейских грандов – туринцы начали с четырёх матчей без пропущенных мячей, в Лиге чемпионов разобрали ПСВ и даже перспективный «Лейпциг». И сейчас в Серии А идут на третьем месте, отставая от «Наполи» только на три очка. Но ещё в прошлом сезоне туринцы мучились, а теперь в команде куча новичков – это не проходит бесследно.

«Штутгарт» вовремя щёлкнул «бьянконери» по носу – ведь в ближайшие выходные предстоит выезд в Милан и матч с «Интером». Это тот соперник, который не прощает недонастрой – а туринцы теперь едут туда крайне мотивированными.