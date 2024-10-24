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Компани: «Мы проанализируем игру и будем двигаться дальше»

вчера, 10:03
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Мы проиграли, и это явное поражение. Сейчас не время сразу делать большой анализ. Мы сядем вместе, проанализируем игру и будем двигаться дальше. Первый тайм, первые 30 минут, если не считать их раннего гола, я чувствовал, что мы можем выиграть игру. Но потом игра изменилась со вторым и третьим голом. Мы будем анализировать, извлекать из этого уроки и совершенствоваться. Это поражение не является решающим для сезона. Мы посмотрим на спад формы между первым и вторым таймом и будем работать над тем, чтобы улучшить это.

Когда мы терпим столь явное поражение, мы не должны искать оправданий. Мы просто должны очень быстро учиться, чтобы в воскресенье против «Бохума» показать более высокий уровень.

Сегодня мы не всё сделали правильно, иначе мы бы не проиграли 4:1. Мы должны извлечь уроки из этой игры и понять, что мы можем сделать лучше. Так и будет.

«Барселона» — лучшая команда в Европе, так что это не удивительно. В таких матчах мы хотим побеждать и показывать лучшую версию «Баварии». Сегодня мы поздравляем «Барселону» с победой, а для нас главное — извлечь из этого урок, чтобы показать лучший уровень в Бундеслиге, а затем вернуться в Лигу чемпионов и одержать больше побед.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 13:06
Бавария выглядит очень растерянно, а порой она и вовсе беспомощна. Нужно работать над скоростью принятия решений и их реализации. Нет культуры паса, с мячом Баварцы на «ВЫ», а Барса на «ТЫ»…
112910415
112910415
вчера в 12:49
Бохум ответит за всё ! )
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 10:42
Компани -Анализы обычно с утра принимают ...
uhg6r9bvmz7b
uhg6r9bvmz7b
вчера в 10:19, ред.
Дальше уже некуда после проигрыша командой такого калибра обоих выездных матчей Лиги чемпионов далеко не самым сильным на сегодняшний день клубам Европы Астон Вилле и Барселоне. "Будем двигаться" возможно только в одном варианте, а именно на выход с вещами и по Вицыну, ну то есть "Простите не мы, а вы!"
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:17
Барса отдала небольшой должок Баварии. У неё еще их много)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:07
Впереди много работы, поменьше разговаривать нужно...
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