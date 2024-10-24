Компани: «Мы проанализируем игру и будем двигаться дальше»

Главный тренер «Баварии» подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Мы проиграли, и это явное поражение. Сейчас не время сразу делать большой анализ. Мы сядем вместе, проанализируем игру и будем двигаться дальше. Первый тайм, первые 30 минут, если не считать их раннего гола, я чувствовал, что мы можем выиграть игру. Но потом игра изменилась со вторым и третьим голом. Мы будем анализировать, извлекать из этого уроки и совершенствоваться. Это поражение не является решающим для сезона. Мы посмотрим на спад формы между первым и вторым таймом и будем работать над тем, чтобы улучшить это.

Когда мы терпим столь явное поражение, мы не должны искать оправданий. Мы просто должны очень быстро учиться, чтобы в воскресенье против «Бохума» показать более высокий уровень.

Сегодня мы не всё сделали правильно, иначе мы бы не проиграли 4:1. Мы должны извлечь уроки из этой игры и понять, что мы можем сделать лучше. Так и будет.

«Барселона» — лучшая команда в Европе, так что это не удивительно. В таких матчах мы хотим побеждать и показывать лучшую версию «Баварии». Сегодня мы поздравляем «Барселону» с победой, а для нас главное — извлечь из этого урок, чтобы показать лучший уровень в Бундеслиге, а затем вернуться в Лигу чемпионов и одержать больше побед.