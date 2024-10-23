«Реал» на минималках. ПСЖ почти повторил топ-матч «сливочных» – но камбэк с андердогом не удался

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23 октября 2024, 14:13

1:1 – скорее провал, а не достижение.

Тяжёлый день для грандов

Вчера игра не шла не только у парижан. Ещё в паре матчей аутсайдеры замахнулись на сенсацию. «Штутгарт» в гостях прижал «Ювентус». «Швабы» отлично подготовились к сопернику, не давали туринцам перейти на чужую половину и давили агрессивным прессингом. Полная доминация немецкого коллектива – и это при том, что играли на территории «старой синьоры». Гости добыли победу 1:0, хотя могли громить соперника – ещё один мяч отменили из-за игры рукой у Ундава, а на 85-й минуте немцы не реализовали пенальти.

В параллельном матче «Боруссия» играла с «Реалом» в Мадриде. «Чёрно-жёлтые» очень хотели взять реванш за недавний финал Лиги чемпионов – но считались очевидным аутсайдером встречи. Несмотря на потерявшую надёжность при Шахине оборону, к перерыву вели в счёте – 2:0. И даже удерживали такой счёт до 60-й минуты. Дальше «сливочные» воспользовались своими главными качествами – класс игроков настолько высок, что даже при невнятной игре команда может перевернуть ход матча. Неважно, 30 минут остаётся до финального свистка или считанные секунды. За две минуты хозяева вернули равенство на табло, в последнюю 10-минутку добыли комфортное преимущество. А на третьей добавленной минуте забили пятый и оформили разгром.

«Реал» вчера – олицетворение понятия «класс». Парижане замахнулись на аналогичный перформанс – но всё же пока недотягивают.

ПСВ смял парижан за пару минут

Команда Луиса Энрике провела игру с ПСВ без провалов – постоянно оказывала давление, хорошо продвигала мяч и находила моменты для удара. Голландцам было важно выбрать грамотную стратегию. Команда, конечно, ориентирована на атаку, но бороться с парижанами за мяч – авантюра.

Решили уйти в тень и ждать своих моментов, выстроив надёжную оборону. Первые 20 минут сдерживали стартовый натиск соперника. На этом отрезке у «Пари Сен-Жермен» уже были стопроцентные моменты – Барколя выходил 1-на-1 с вратарём, но пробил мимо ворот, а Дембеле на 19-й минуте попал в перекладину с линии вратарской.

Гости дождались момента для острого выпада – выдали ударный отрезок всего в две минуты (с 32-ю по 34-ю), которого оказалось достаточно для гола. Окопались на правом фланге, Тильман нашёл момент для подачи на Бакайоко, в следующем же выпаде Йохан подавал на Ланга. Парировал Доннарумма. Быстро перехватили мяч – и тот же Ланг пробил в ближний, сместившись к центру.

Сказалась разница в классе, но один гол при такой игре – это мало

Парижане владели ощутимым игровым преимуществом и быстро находили продолжение для атаки. Гол был вопросом времени – и в итоге Ашраф Хакими во втором тайме увидел коридор для дальнего удара. Бенитес не смог среагировать на удар. Как «Реал» с «Боруссией», «Пари Сен-Жермен» на классе вернул равенство на табло. Только вот ПСЖ не хватило класса, чтобы добиться победы.

Было достаточно убойных моментов, мяч регулярно доставляли до Дембеле или Барколя. Эти двое вместе с Хакими чаще всех в команде били по воротам ПСВ . И моменты создавались убойные. Разница в том, что мадридцам хватило класса футболистов, чтобы реализовать их. А парижанам нет. Хотя Луис Энрике отмечает, что рисунком игры доволен:

Я думаю, что мы команда, которая создаёт больше всего моментов в Лиге чемпионов. У меня нет сомнений, что команда на том пути, который я вижу, играет в тот футбол, который я хочу.

Есть два топ-форварда, но на острие – хавбек

О просадке в атаке говорить тяжело – парижане забивают больше всех в Лиге 1 (25 голов в восьми турах – больше трёх голов в среднем за игру). При этом надо учитывать, что эта статистика – против команд намного ниже уровнем. 10 мячей из тех 25 забили андердогам Лиги 1: «Гавру» (16-е место) и «Монпелье» (18-е место). У «Лилля», «Бреста», «Ренна», «Страсбура» тоже не самая организованная оборона. При этом против соперников сопоставимого уровня проблем куда больше – «Арсенал» просто разобрал парижан даже без Эдегора (2:0), даже ПСВ и «Жирона» пропустили лишь по разу.

С уходом Мбаппе ощутимо просела реализация в топ-матчах. И вроде у Энрике на острие есть выбор между двумя добротными форвардами: Гонсалу Рамушем и Рандалем Коло-Муани. Такой выбор есть не у всех. Даже при том, что у первого травма, остаётся второй. Но Рандаль – и это аномально – остаётся игроком обоймы и часто оказывается на скамейке. Показательно, что даже имея в активе такого игрока, Энрике почему-то предпочитает профильного атакующего полузащитника Кан-Ин Ли.

Ближайшие соперники способны наказать за проблемную реализацию

Три ближайших матча станут хорошей проверкой для ПСЖ . В выходные предстоит выезд к «Марселю» – открытию текущего сезона. «Провансальцы» угадали с главным тренером, выбрав Роберто Де Дзерби. Что важнее – итальянского менеджера поддержали трансферами топ-исполнителей. Команда, которая мучилась весь прошлый сезон, вернулась в топ-3, а в атаке феерит новичок Мэйсон Гринвуд. Класса южан достаточно, чтобы наказывать за проблемную реализацию.

«Ланс», с которым сыграют второго ноября, – самая надёжная команда Лиги 1. За восемь туров пропустили всего четыре мяча. Разгуляться сопернику точно не дадут – да и на победу претендовать не будут.

Потом ещё и с «Атлетико» играть – а это соперник, который сам может смести оборону соперника. Гризманн, Галлахер, Альварес, Сёрлот – топ-исполнители. Если парижане продолжат транжирить моменты, их за это накажут.