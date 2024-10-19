Главного тренера «Ноттингем Форест» дисквалифицировали на 3 матча

Футбольная ассоциация Англии объявила о санкциях в адрес главного тренера «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту и рулевого «Брайтона» Фабиана Хюрцелера, а также полузащитника «лесников» Моргана Гиббс-Уайта по итогам очного матча, прошедшего 22 сентября в рамках АПЛ.
Утверждается, что наставник «Форест» вёл себя неподобающим образом и/или использовал нецензурные и/или оскорбительные слова в адрес официального представителя матча. Сообщается, что полузащитник «Ноттингем Форест» вёл себя неподобающим образом и/или использовал нецензурные и/или оскорбительные слова в адрес резервного судьи после того, как был удалён. Также отмечается, что Хюрцелер вёл себя неподобающим образом.
Все они признали свою вину. Нуну Эшпириту Санту получил двухматчевую дисквалификацию и штраф в размере 55 тысяч фунтов стерлингов, что активировало ещё одну одноматчевую дисквалификацию, которая была приостановлена. Также на одну игру отстранён Гиббс-Уайт, ему назначен штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов. Рулевой «Брайтона» оштрафован на 8 тысяч фунтов стерлингов после того, как согласился на стандартное наказание.
Веселая концовка, судьи откровенно хотели дать очки игравшему дома Брайтону, выглядевшему беспомощно, хоть и перестрелявшему Ноттингем но все их удары были издали и мимо ворот.
Веселая концовка, судьи откровенно хотели дать очки игравшему дома Брайтону, выглядевшему беспомощно, хоть и перестрелявшему Ноттингем но все их удары были издали и мимо ворот.