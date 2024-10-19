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Главного тренера «Ноттингем Форест» дисквалифицировали на 3 матча

вчера, 12:35

Футбольная ассоциация Англии объявила о санкциях в адрес главного тренера «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту и рулевого «Брайтона» Фабиана Хюрцелера, а также полузащитника «лесников» Моргана Гиббс-Уайта по итогам очного матча, прошедшего 22 сентября в рамках АПЛ.

Утверждается, что наставник «Форест» вёл себя неподобающим образом и/или использовал нецензурные и/или оскорбительные слова в адрес официального представителя матча. Сообщается, что полузащитник «Ноттингем Форест» вёл себя неподобающим образом и/или использовал нецензурные и/или оскорбительные слова в адрес резервного судьи после того, как был удалён. Также отмечается, что Хюрцелер вёл себя неподобающим образом.

Все они признали свою вину. Нуну Эшпириту Санту получил двухматчевую дисквалификацию и штраф в размере 55 тысяч фунтов стерлингов, что активировало ещё одну одноматчевую дисквалификацию, которая была приостановлена. Также на одну игру отстранён Гиббс-Уайт, ему назначен штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов. Рулевой «Брайтона» оштрафован на 8 тысяч фунтов стерлингов после того, как согласился на стандартное наказание.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:38
Черта с два!))))...НИКОГДА не было спокойно в Шервудском лесу!))))
Варвар7
Варвар7 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:22
Да нет, мой пост скорее наоборот за Ноттингем Форест - ведь , спокойствие и уравновешенность ГТ - это залог хорошей игры команды...)
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:12
Ноттингем Форест не трогайте, у меня еще сохранилась футболка 1983 года этого клуба!))))
Yodr
Yodr
вчера в 14:30, ред.
Ха, посмотрел момент, Гиббс-Уайт подкатился под соперника с игрой в мяч, но в итоге подкатом заплел тому ноги довольно грубо. И после вмешательства резервных судей с VAR получил красную карточку, из-за чего главный тренер Ноттингема, прежде просто показывавший руками "игра в мяч", пришел в ярость и набросился с оскорблениями на судью ) А к нему подошел и начал оскорблять - же тренер Брайтона.
Веселая концовка, судьи откровенно хотели дать очки игравшему дома Брайтону, выглядевшему беспомощно, хоть и перестрелявшему Ноттингем но все их удары были издали и мимо ворот.
Yodr
Yodr
вчера в 13:13, ред.
В том матче 2:2 на 83 минуте были удалены не только тренер Ноттингема и полузащитник Гиббс-Уайт, но и тренер Брайтона Фабиан Хюрцелер. Интересно почему ему не вменили никакой штраф?
qgyqw2ym4b5b
qgyqw2ym4b5b
вчера в 13:11
Наверное, очень достали тренера официальные лица.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:56
Боссам клуба следует рекомендовать Нуну Эшпириту Санту пешие прогулки по лесу, говорят хорошо успокаивают...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:37
Хорошее пополнение денежного фонда))) штрафы учат самодисциплину
Гость
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