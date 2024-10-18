Элитный игрок возвращается в «Юве». Пережил ад и хочет остаться, к себе зовут клубы Месси и Жиру

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вчера, 10:14

Приближается камбэк Поля Погба.

О знаменитом французском полузащитнике все успели позабыть, хотя ещё недавно он делал шуму за МЮ и сборную Франции, становился чемпионом мира в 2018 году. Дисквалификацию сократили – и теперь до яркого камбэка рукой подать. Рассказываем, какие есть варианты у скандально известного футболиста после возобновления карьеры.

Погба почти отбыл дисквалификацию и очень хочет играть

Изначально Погба отстранили от футбола на четыре года. Для самого француза, как и для «Ювентуса» это был шок. «Старая синьора» подписывала футболиста, который понимал требования Аллегри и должен был стать проводником его мысли на поле. На деле центрхав сначала слёг на длительный срок с травмой, а после двух игр в сезоне-23/24 угодил в скандал с нарушением антидопинговых правил. Радостная новость появилась недавно – Спортивный арбитражный суд смягчил наказание с четырёх лет отстранения до 18 месяцев. То есть снова на поле Поля мы можем увидеть ближайшей весной, в марте.

Можно представить, как это переживает сам футболист. Он был абсолютно не согласен с изначальным решением – и сейчас не скрывает восторга от предстоящего возвращения:

Мне не удалось поговорить [с Тиаго Моттой], но это произойдет. Я сосредоточен на том, чтобы подготовиться и играть за «Юве». Я покажу себя на поле, а потом Тиаго Мотта сможет сделать выводы сам, основываясь на том, что он увидит. Легко говорить, но я хочу играть за «Юве» и быть лучшим во Франции. Я готов пожертвовать деньгами, чтобы играть за «Юве». Я хочу вернуться.

Воссоединиться с «Юве» тяжело

После возвращения из МЮ у туринцев с игроком слишком тяжёлая предыстория. На него делали ставку, но по ужаснейшему стечению обстоятельств он за эти два с небольшим сезона отыграл в чемпионате Италии восемь матчей. И фактор неоправданных ожиданий – лишь часть проблемы. В команде сменилась философия. Массимилиано Аллегри уже покинул клуб, у Тиаго Мотты к своим подопечным абсолютно другие требования. Плюс на Поля придётся тратить необоснованно много денег – контракт с ним подписывали, когда это был футболист мирового класса, а сейчас Погба является сомнительным активом без игровой практики. Зарплата у такого актива, по последним данным, 10 млн евро за сезон.

Итальянскому менеджеру предстоит распутать и этот клубок. С одной стороны, возвращается опытнейший исполнитель с элитной культурой паса. С другой, он никогда не был стабилен, а из-за длительного срока без игр – это кот в мешке. В клубе же, по слухам, придерживаются позиции, что нужно расторгнуть контракт. И желательно по обоюдному согласию, чтобы избежать выплаты штрафов и бонусов. Правда, для этого надо переубедить самого Поля – он хочет остаться.

Есть вариант на родине

Вернуться к «бьянконери» – вариант почти невозможный. Для них сотрудничество с Погба – пройденный этап и необоснованная трата денег. Плюс костяк формируется под нового тренера. Но есть к футболисту интерес и в родном чемпионате Франции. Он попал в шорт-лист «Марселя».

Переговоры, по последним данным, начали вести ещё в сентябре. Оформить сделку хотят в зимнее трансферное окно. Всем этот переход пойдёт на пользу. Погба нет дороги в «Юве», но ещё есть силы феерить в Европе – и «Марсель» готов дать такую возможность. Сами же французы нацелились на Погба, держа в памяти его высочайшую квалификацию. Всё же сверкнуть полузащитник ещё способен, а на звезду с таким же набором качеств без пятен в репутации просто не хватит денег. Достаточно вспомнить Гринвуда, которого подписали летом. Мэйсон тоже значительный срок просидел без футбола, а потом ярко вернулся в составе «Хетафе» и теперь забил пять голов в семи матчах Лиги 1. Нечто подобное можно ждать от Поля.

Клубы МЛС готовы подхватить звезду

Вопрос только в том, сохранял ли Поль форму в ходе длительной дисквалификации. Отсутствие практики не пройдёт бесследно – плюс наверняка скажется возраст (хавбеку уже исполнился 31 год). Сейчас уровень интенсивности европейского топ-чемпионата футболист может не потянуть, зато всегда есть возможность уехать на заработки. В чемпионатах Саудовской Аравии, в МЛС очень ценят игроков с именем и регалиями – это плюс для узнаваемости лиги.

«Интер Майами» таким образом переманили к себе Лео Месси и всю «барселоновскую» диаспору, «Лос-Анджелес» пригласил Оливье Жиру. Эти два клуба нацелены на Погба. Если француз всё же расторгнет контракт с «Юве», американцам это будет только на руку. При этом «Лос-Анджелес», по слухам, лишь обозначил интерес, а вот «Интер» Бекхэма называют фаворитом на игрока. С другой стороны, вряд ли отъезд из Европы входит в планы хавбека.

Мотивированный Погба – это его лучшая версия

В одном можно быть уверенными – Поль после длительного отстранения предельно мотивирован:

Это точно будет новый Погба. Даже лучше, чем раньше. Более голодный и решительный. Я чувствую себя ребенком, который хочет стать профессионалом. Вот что мной движет.