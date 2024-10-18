РФС частично удовлетворил жалобу «Ростова» и отклонил апелляцию Андреева

Апелляционный комитет Российского футбольного союза принял решение частично удовлетворить жалобу «Ростова» по штрафу за инцидент с бывшим спортивным директором «Оренбурга» .

В конце августа комитет по этике РФС оштрафовал функционера на 300 тысяч рублей и отстранил его от футбольной деятельности на три года, два из которых — условно. «Ростов» же за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, изначально получил штраф в размере 350 тысяч рублей.

В четверг, 17 октября, состоялось заседание апелляционного комитета РФС , на котором были приняты следующие решения:

- Удовлетворить жалобу ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) на решение КДК РФС от 23 августа 2024 года частично.

- Изменить решение КДК РФС от 23 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции:

«В соответствии со статьёй 101 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 22 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц матча — оштрафовать ФК „Ростов“ (Ростов-на-Дону) на 200 000 рублей. Предупредить, что в случае очередного нарушения к ФК „Ростов“ (Ростов-на-Дону) будут применены более строгие санкции».

- Отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Андреева на решение комитета РФС по этике от 30 августа 2024 года.