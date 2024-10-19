Клуб, тренер которого отказался от зарплаты, ждёт лишение 15 очков

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вчера, 11:12

Шотландский «Инвернесс» планирует перейти под административное управление на следующей неделе после того, как клубу не удалось договориться с заинтересованным покупателем.

Переговоры велись между временным председателем Скоттом Янгом и бизнесменом Дэвидом Андерсоном. Однако вчера было объявлено, что переговоры завершились без достижения соглашения.

Внешнее управление повлечёт за собой штраф в 15 очков и может привести к вылету команды из Лиги Один (третий дивизион), где она сейчас занимает предпоследнее место.

Ранее клуб организовал сбор средств в надежде собрать 200 тысяч фунтов стерлингов, чтобы избежать административного вмешательства и банкротства, а главный тренер отказался от своей зарплаты.