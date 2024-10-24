Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Ольмо: «Мы можем обыграть „Реал“ с помощью наших идей»

вчера, 19:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Ла Лиге.

В такой встрече нет фаворита. Это лучшая игра, которую только можно провести в Ла Лиге и Европе.

Мы можем обыграть их с помощью наших идей, и именно это мы и собираемся показать.

Игра состоится 26 октября, начало поединка – в 22:00 (мск).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Андре Онана отреагировал на критику в адрес «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 17:54
Экс-помощник Клоппа: «Мы хотели покинуть „Ливерпуль“ правильным образом»
Вчера, 13:58
Ямаль: «Я хотел бы, чтобы меня запомнили как легенду „Барселоны“»
Вчера, 11:57
Флик: «Такого игрока, как Рафинья, у меня не было ни в одной команде»
Вчера, 10:46
Самородов: «Для Черчесова на первом месте дисциплина»
23 октября
Анри назвал своего претендента на «Золотой мяч»
23 октября
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 07:48
поглядим
ABir
ABir
сегодня в 00:06
Молодец, не стал стелить соломку перед важнейшим матчем
y8ztw6fmtpzx
y8ztw6fmtpzx
вчера в 23:30
Не в той форме сейчас Барса, чтобы обыграть Реал в Мадриде, максимум ничья
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:03
...ждёмс!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Дядя Ваня на диване (раскрыть)
вчера в 22:58
Я то при чём....это Ольмо юморит...идеями хочет Анчелотти одолеть...
А кто выше ниже увидим уже вскоре...
shur
shur ответ Дядя Ваня на диване (раскрыть)
вчера в 22:58
...легко сегодня Дяде Ване,
мечтать,разлёгчишь, на диване!!!
Дядя Ваня на диване
Дядя Ваня на диване ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:20
Барса по качеству игры сейчас на два порядка выше Мадрида, не смешите...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:32
Нельзя такие вещи говорить. Лучше молчать и делать дело. Мюллер тоже много чего болтал каждый раз))). Высокомерие и самоуверенность наказывается...
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 21:30
Удачи Барселоны!
Брулин
Брулин
вчера в 20:53
Я за Барсу и её малышей .Ждём.
drug01
drug01
вчера в 20:32
Игра покажет кто был прав!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:30
До окончания матча игрокам лучше не делать никаких обещаний, чтобы потом не пришлось оправдываться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:24
Плохая идея...Реал хотеть обыгрывать....
Дортмунд подтвердит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:24
С помощью судей, если быть точнее
Miguel Ka
Miguel Ka
вчера в 20:24
Боруссия тоже так думала
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:16
Посмотрим, какие у них идеи...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 