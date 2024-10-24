Ольмо: «Мы можем обыграть „Реал“ с помощью наших идей»

Полузащитник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Ла Лиге.

В такой встрече нет фаворита. Это лучшая игра, которую только можно провести в Ла Лиге и Европе.

Мы можем обыграть их с помощью наших идей, и именно это мы и собираемся показать.