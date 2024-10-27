«Арсенал» и «Ливерпуль» не выявили победителя в игре АПЛ

«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура АПЛ (2:2).
На 9-й минуте лондонская команда открыла счёт — гол забил Букайо Сака. На 18-й мерсисайдцы отыгрались усилиями Вирджила ван Дейка. Микель Мерино на 43-й вывел хозяев поля вперёд. Мохамед Салах на 81-й восстановил равенство.
«Арсенал» занимает 3-е место (18 очков). «Ливерпуль» идёт 2-м (22 балла).
Ничья в пользу шейхов.
Хороший огненный матч выдали команды. По больше бы таких матчей!
Ничья в пользу шейхов.
Хороший огненный матч выдали команды. По больше бы таких матчей!
Да, сезон начался ужасно касаемо травм...Меримо, Калафьоре, Тимбер, Томиясо, Зинченко, Сака, Эдегор, все они выбывали из-за травм, а идет всего лишь 9 тур! Сегодня вот БигГаби вылетел....
По матчу один вопрос, почему второй тайм сидели в обороне?! Почему Артета в этом сезоне старается играть на удержание счета???!!!
Удачи в следующих матчах, и Ливерпулю тоже!
Да, сезон начался ужасно касаемо травм...Меримо, Калафьоре, Тимбер, Томиясо, Зинченко, Сака, Эдегор, все они выбывали из-за травм, а идет всего лишь 9 тур! Сегодня вот БигГаби вылетел....
По матчу один вопрос, почему второй тайм сидели в обороне?! Почему Артета в этом сезоне старается играть на удержание счета???!!!
Удачи в следующих матчах, и Ливерпулю тоже!