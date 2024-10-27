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«Арсенал» и «Ливерпуль» не выявили победителя в игре АПЛ

вчера, 21:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура АПЛ (2:2).

На 9-й минуте лондонская команда открыла счёт — гол забил Букайо Сака. На 18-й мерсисайдцы отыгрались усилиями Вирджила ван Дейка. Микель Мерино на 43-й вывел хозяев поля вперёд. Мохамед Салах на 81-й восстановил равенство.

«Арсенал» занимает 3-е место (18 очков). «Ливерпуль» идёт 2-м (22 балла).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:11
увы, в пользу конкурентов !
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 00:37
Слава Салаху!
Good_Boy
Good_Boy
сегодня в 00:05
Честно говоря не игра, а какое-то мучение. Центра совершенно не было ни у тех, ни у других. Спешка, стыки непонятные, бей-беги какое-то. Как итог, сити, сидя у телека, наблюдая это безобразие переиграли и тех, и других😏
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:14
Очень слабо сыграли, особенно полузащита. Гравенберх с Алексом не роботы, Слоту нужно чаще задействовать Эндо, который после отличного матча с Вест Хэмом в кубке сидит на скамейке.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:12
закономерная ничья, канониры начали за здравие...Ливерпуль тоже был хорош отрезками..

Салах умница сам сделал второй гол, Дарвину оставалось не запороть пас)
Грава , Вирджил, Конате, Алексис были как всегда хороши! Нуньесу за старание 5.
Трент снова раз за разом пропускал у себя на фланге...Собо снова ни о чем..
Обе команды не наиграли на победу
Впереди еще много игр пока ничего не ясно
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:48
Ну что же, ничья в пользу Сити)
Да, сезон начался ужасно касаемо травм...Меримо, Калафьоре, Тимбер, Томиясо, Зинченко, Сака, Эдегор, все они выбывали из-за травм, а идет всего лишь 9 тур! Сегодня вот БигГаби вылетел....
По матчу один вопрос, почему второй тайм сидели в обороне?! Почему Артета в этом сезоне старается играть на удержание счета???!!!
Удачи в следующих матчах, и Ливерпулю тоже!
zdeniss
zdeniss
вчера в 21:43
А этот с бровками нафига выходит? В смысле - для чего? Он нап? Все помнят Жиру на замене в конце игры? Троссара в конце концов. Датчанина того белобрысого при Венгере… Они выходили и забивали. А этот нахрена? Очередной домик бровками построить?
zdeniss
zdeniss ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 21:40
Офсайда не было, не понравилось что защитник Ливера подставился под Кивиора и упал… У Арсенала большие проблемы с составом. Не просто большие , а о…..ные. Чем славился Арс в прежние сезоны - мощной защитой- никого нет. Ни-ко-го. Ау! .. Ни-ко-го… 10 мячей в первых играх…
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:38
для Ливерпуля по такой игре ничья отличный результат.
МанСити довольны.
для Слота матч с Арсеналом был по настоящему вызов.
он может не опасатся игры с МЮ, Челси, Ньюкасла и т.д.
воту канониров, как и у МанСити, тренер работает много лет, состав слаженный и они знают сильные и слабые стороны друг друга.
сегодня Ливерпул отскочил.
когда команда идет так уверенно по всем турнирам, как Ливерпуль,
при этом многие матчи выигрывает на фарте, поневоле начинаешь думать,
когда же закончится эта уверенная поступь и отвернется удача?
пока удача на стороне Ливерпуля.
или Арсенал на ровном месте отдал игру))) ибо главная проблема Артеты
- два матча подряд тянет с заменой, пока ему гол не влепят.
azkan
azkan
вчера в 21:37
Все таки дала пробоину обескровленная защита Арсенала. И да. Антошка не дал угловой в самом конце. Не дал шанс противникам еще немного показать великолепный футбол, который мы смотрели.
Ничья в пользу шейхов.
Хороший огненный матч выдали команды. По больше бы таких матчей!
labasy
labasy
вчера в 21:37
Первый тайм за Арсенал, а второй за Ливерпуль, а первое место МС)))
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 21:35
Пеп : Спасибо, хлопцы.. 🤭
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 21:33, ред.
Так и не понял из-за чего там Тейлор остановил игру перед третьим голом Арсенала и отменил его. Вроде оффсайда не было.
Из позитивного: доиграли полным составом.
...но потеряли ещё двух защитников, один из которых ультраключевой.
Кто забивать то будет если не Габриэль?
Игра равная была, с такими проблемами в составе для Арсенала неплохой результат, но хотелось, конечно, победы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:31
Боевая ничья)) походу было весело у вас тут) надо будет обзор глянуть
Гость
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