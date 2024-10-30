Моуриньо: «Я хочу не особого отношения к себе, а честного»

Главный тренер «Фенербахче» высказался о трудностях, с которыми сталкивается в футболе.

Специалист вспомнил проигранный финал Лиги Европы с «Севильей» в мае 2023 года, когда он тренировал «Рому». Арбитр Энтони Тэйлор тогда назначил в ворота римлян пенальти, который был отменён после просмотра ВАР. После игры Моуриньо на парковке накричал на рефери, этот инцидент засняли на камеру, а тренер получил четырёхматчевую дисквалификацию.

Такое чувство, что у меня проблемы в Европе. Я проиграл финал так, что до сих пор не могу принять это, и с тех пор я это чувствую.

Я считаю, что это несправедливо в том смысле, что в футболе, когда вас должны наказать, вас наказывают, но после того, как вас накажут, всё начинается с чистого листа. Но этого не произошло. Нас выбил «Лилль» в [квалификации] Лиги чемпионов в этом сезоне благодаря пенальти на 94-й минуте, который видел только VAR .

Я просто кричал, как и все на скамейке запасных и на стадионе: «Это пенальти, это пенальти!», без каких-либо оскорблений, и получил красную карточку.

Я знаю, что это битва, в которой я никогда не смогу победить.

Не считаю ли я, что заслуживаю лучшего отношения, учитывая большие достижения в еврокубках? Нет, нет. Я заслуживаю такого же отношения, как и все остальные. На поле не имеет значения, кто ты — Лионель Месси или играешь свой первый матч. Правила одинаковы и для Месси, и для молодого парня. И для тренеров то же самое. Неважно, кто вы — Карло Анчелотти или молодой тренер, только начинающий карьеру. Анчелотти должен вести себя так же, как и молодой парень.

Я не хочу особого отношения к себе, я хочу честного отношения. Только это. Если я сделаю что-то не так, накажите и дайте штраф, но если я не сделаю ничего плохого, оставьте меня в покое, однако это становится всё труднее. После того финала в Будапеште становится всё труднее.