Гвардиола ответил на вопрос о новом контракте Де Брюйне с «Манчестер Сити»

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вчера, 10:56

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос, достигло ли руководство «горожан» прогресса в переговорах по новому контракту с полузащитником .

Не могу ответить на этот вопрос. Я ничего не знаю об этом.

Текущее соглашение бельгийца действует до лета 2025 года.