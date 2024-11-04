Гвардиола ответил на вопрос о новом контракте Де Брюйне с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, достигло ли руководство «горожан» прогресса в переговорах по новому контракту с полузащитником Кевином Де Брюйне.
Не могу ответить на этот вопрос. Я ничего не знаю об этом.
Текущее соглашение бельгийца действует до лета 2025 года.
Никто не собирается с ним подписывать никакой контракт. И это исходит исключительно от Гвардиолы. Де Брюйне выполнил свою задачу и должен уйти, так как больше не соответствует требованиям Манчестер Сити. Может пригодиться для ротации, но тогда существенно понизится зарплата. За прошлые заслуги Кевина держать нет смысла - за всё щедро уплачено. Такова жестокая реальность.
Никто не собирается с ним подписывать никакой контракт. И это исходит исключительно от Гвардиолы. Де Брюйне выполнил свою задачу и должен уйти, так как больше не соответствует требованиям Манчестер Сити. Может пригодиться для ротации, но тогда существенно понизится зарплата. За прошлые заслуги Кевина держать нет смысла - за всё щедро уплачено. Такова жестокая реальность.