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Гвардиола ответил на вопрос о новом контракте Де Брюйне с «Манчестер Сити»

вчера, 10:56

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, достигло ли руководство «горожан» прогресса в переговорах по новому контракту с полузащитником Кевином Де Брюйне.

Не могу ответить на этот вопрос. Я ничего не знаю об этом.

Текущее соглашение бельгийца действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:09, ред.
Кевина готовят на выход...
Никто не собирается с ним подписывать никакой контракт. И это исходит исключительно от Гвардиолы. Де Брюйне выполнил свою задачу и должен уйти, так как больше не соответствует требованиям Манчестер Сити. Может пригодиться для ротации, но тогда существенно понизится зарплата. За прошлые заслуги Кевина держать нет смысла - за всё щедро уплачено. Такова жестокая реальность.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:59
А может просто не захотел говорить... наверняка что то да знает.
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