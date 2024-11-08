Президент Казахстанской федерации футбола покинул свой пост

1731076026

вчера, 17:27

Адлет Барменкулов принял решение покинуть должность президента Казахстанской федерации футбола ( КФФ ).

Он занимал пост с февраля 2022 года. В том году национальная сборная достигла лучшего результата в Лиге наций, выиграв свою группу в Лиге C и поднявшись в следующий дивизион. В 2023-м команда набрала рекордные 18 очков в отборочном цикле чемпионата Европы-2024 и попала в стыковые матчи, где потерпела поражение от Греции (0:5).

В июне 2024-го сборную Казахстана возглавил российский специалист Станислав Черчесов.