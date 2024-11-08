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Президент Казахстанской федерации футбола покинул свой пост

вчера, 17:27

Адлет Барменкулов принял решение покинуть должность президента Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Он занимал пост с февраля 2022 года. В том году национальная сборная достигла лучшего результата в Лиге наций, выиграв свою группу в Лиге C и поднявшись в следующий дивизион. В 2023-м команда набрала рекордные 18 очков в отборочном цикле чемпионата Европы-2024 и попала в стыковые матчи, где потерпела поражение от Греции (0:5).

В июне 2024-го сборную Казахстана возглавил российский специалист Станислав Черчесов.

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Перевод с kff.kz
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shlomo2
shlomo2
вчера в 19:23
Не просто так покинул...нужен инцидент...
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:21
Думаю Саламыча самого скоро попросят на выход
shur
shur
вчера в 17:44, ред.
...Саламыч конечно "новая метла" ,но не настолько, великая чистка грядёт ? Мы то люди несведующие,может позвонить Аршавину...?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:42
Посмотрим, что хорошего из этого получится...
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