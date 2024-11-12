Родри: «Меня не задело, что Винисиуса не было на церемонии „Золотого мяча“»

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался о получении «Золотого мяча».

Мне никто не говорил, что я выиграю «Золотой мяч». Ты идешь на церемонию и ждешь, пока конверт не будет открыт. Ну, если «Реал» не приехал, то на это должна быть какая-то причина, но... Меня не задело, что Винисиуса там не было. Почему я должен страдать?