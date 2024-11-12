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Родри: «Меня не задело, что Винисиуса не было на церемонии „Золотого мяча“»

вчера, 17:18

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о получении «Золотого мяча».

Мне никто не говорил, что я выиграю «Золотой мяч». Ты идешь на церемонию и ждешь, пока конверт не будет открыт. Ну, если «Реал» не приехал, то на это должна быть какая-то причина, но... Меня не задело, что Винисиуса там не было. Почему я должен страдать?

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:47
    allemz
    allemz
    вчера в 18:29
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 18:10
      Нет тут действительно глупый вопрос задали Родри , или по крайней мере вопрос не по адресу . Организаторы разослали приглашения - кто то пришёл , кто то нет. Насколько мне понятно Родри организатором не являлся , по этому ему по идеи "фиолетово" кто куда и почему не пришёл...)))
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 18:10
        shur
        shur ответ Incredulous (раскрыть)
        вчера в 17:57
        ...действительно, вообще не при делах ,кому,чего...?! Ой да это мне,
        спасибо!
        evd893bmvdsu
        evd893bmvdsu
        вчера в 17:43
        а мне кажется хватит уже новостей про этот мяч, ну серьезно, кто как проголосовал, кто кого куда поставил и т.д.
        Romeo 777
        Romeo 777
        вчера в 17:43
        Глупый вопрос, и четкий ответ.
        Incredulous
        Incredulous
        вчера в 17:39
        А почему его это должно было задеть. У него всё отлично, "мячик" на шару вручили, нужен ему тот Винисиус.
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 17:29
        Жуниору было обидно,играл то лучше.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 17:29
        мне нормально, Родри))) Bella Ciao прекрасная песня))))
        но....если Сити и Реал вновь встретятся в Лиге чемпинов...и Родри еще раз отлетит от них, то мадридисты споют всей командой.
        вот это будет обидно)))))
        HE ЭгО иСТ
        HE ЭгО иСТ
        вчера в 17:25
        Да ладно. Сказали тебе. Иначе и Карвахаль на костылях "прискакал" бы..
        Гость
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