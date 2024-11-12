Родри: «Меня не задело, что Винисиуса не было на церемонии „Золотого мяча“»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о получении «Золотого мяча».
Мне никто не говорил, что я выиграю «Золотой мяч». Ты идешь на церемонию и ждешь, пока конверт не будет открыт. Ну, если «Реал» не приехал, то на это должна быть какая-то причина, но... Меня не задело, что Винисиуса там не было. Почему я должен страдать?
спасибо!
спасибо!
но....если Сити и Реал вновь встретятся в Лиге чемпинов...и Родри еще раз отлетит от них, то мадридисты споют всей командой.
вот это будет обидно)))))
https://www.youtube.com/watch?v=KLGY_htXtPI
но....если Сити и Реал вновь встретятся в Лиге чемпинов...и Родри еще раз отлетит от них, то мадридисты споют всей командой.
вот это будет обидно)))))