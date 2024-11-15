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Евгения Медведева примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала»

вчера, 11:11

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что фигуристка Евгения Медведева сыграет за клуб в матче с «Амкалом».

Евгения Медведева, как и Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала» в составе бело-голубых 17 ноября. Помимо выхода на поле селебрити, мы организуем топовое шоу, которое будет длиться, по сути, на протяжении всего матча, с выступлением артистов, например, OG Buda, и диджей-сетами. От «Амкала» ожидаем серьезного противостояния на поле в игре с основным составом «Динамо».

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Динамо М  Амкал
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:35
Прочитав заметку , увидел для себя много новых , не знакомых слов - полез в интернет разбираться, но так и не понял дадут ли Деревянко коньки или нет ? )
Capral
Capral
вчера в 11:18, ред.
Ну и ну, во что футбол превратили. Это даже не шоу, это гораздо хуже, как говорил Остап Ибрагимович. Но для банкирщины- это самое то...
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