Евгения Медведева примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала»

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что фигуристка Евгения Медведева сыграет за клуб в матче с «Амкалом».

Евгения Медведева, как и Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала» в составе бело-голубых 17 ноября. Помимо выхода на поле селебрити, мы организуем топовое шоу, которое будет длиться, по сути, на протяжении всего матча, с выступлением артистов, например, OG Buda, и диджей-сетами. От «Амкала» ожидаем серьезного противостояния на поле в игре с основным составом «Динамо».