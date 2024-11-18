Хлусевич может перейти в московское «Динамо»

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вчера, 18:37

Защитник «Спартака» недоволен своей ролью в составе «красно-белых» и хочет уйти из клуба. Интерес к нему проявляет московское «Динамо», так как клуб не будет продлевать контракт с .

В нынешнем сезоне Хлусевич сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.