Хлусевич может перейти в московское «Динамо»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич недоволен своей ролью в составе «красно-белых» и хочет уйти из клуба. Интерес к нему проявляет московское «Динамо», так как клуб не будет продлевать контракт с Эли Дасой.
В нынешнем сезоне Хлусевич сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.
Клуб действительно интересуется крайними защами, только Хлусевич тут не при чём. На карандаше у Динамо Илюха Рожков из Рубина, ну и рынок ЮА активно прорабатывается.
Интересовались также локовским Сильяновым, на в России сейчас пойди купи паспортиста по сходной цене..))
Клуб действительно интересуется крайними защами, только Хлусевич тут не при чём. На карандаше у Динамо Илюха Рожков из Рубина, ну и рынок ЮА активно прорабатывается.
Интересовались также локовским Сильяновым, на в России сейчас пойди купи паспортиста по сходной цене..))
Хлусевич моложе Дасы почти на девять лет, правда стоит по оценке трансфермаркета более чем в три раза дороже, но наши любят переплачивать и подбирать, как говорится: на тебе Боже, что мне не гоже, как например Караскаля у армейцев.
Хлусевич моложе Дасы почти на девять лет, правда стоит по оценке трансфермаркета более чем в три раза дороже, но наши любят переплачивать и подбирать, как говорится: на тебе Боже, что мне не гоже, как например Караскаля у армейцев.