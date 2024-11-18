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Хлусевич может перейти в московское «Динамо»

вчера, 18:37

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич недоволен своей ролью в составе «красно-белых» и хочет уйти из клуба. Интерес к нему проявляет московское «Динамо», так как клуб не будет продлевать контракт с Эли Дасой.

В нынешнем сезоне Хлусевич сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:20
Скорее всего очередная утка, ждём опровержения в ближайшее время от игрока или агента
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:30, ред.
А игрой своей интересно Даниил доволен? Ума не хватает понять что всё своё недовольство он может направлять только на себя. Пусть проваливает, только не верю я что Динамо им может интересоваться. Может быть махачкалинское и то вряд ли.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:08
Это ещё не известно, только слухи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:02
Роль агента при этом трансфере была минимальна и носила скорее технический характер.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Доброго Здоровья, Анатолий!
Читал интервью агента Файзулаева, он вел переговоры с обоими клубами, но наши предпочли Караскаля, которго уже видели в РПЛ. Для агента даже выгоднее было подписать игрока в Динамо, там больше комиссионые.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:14
Ваня, прошу прощения, что вмешался, но ты маленько не точен в изложении информации. Я то в теме. По поводу Файзуллаева у Динамо шансов не было от слова совсем и дело не в деньгах. На Востоке очень уважают и чтут старших и в ЦСКА поступили мудро. Заранее договорились с тренером Аббоса и его родителями, создали хорошие бытовые условия в Москве. Что касается денег. То могу тебе доложить, что За Аббоса ЦСКА заплатил ровно в 14 раз меньше, чем получил за Караскаля. Очень убедительно вышло!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:58
Согласен.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:46
На покупке Караскаля можно было бы сэкономить, если бы чуть-чуть поторговались, даже если бы не сошлись в цене, у банкиров был запасной вариант в лице Файзулаева и тут банкиры готовы были перебить предложение армейцев, но вышло, как вышло. Будёновцы и денег срубили, и от Караскаля избавились и за относительно низкую цену прикупили хорошего по меркам РПЛ игрока.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:43
Менять часы на трусы, для Динамо не вариант; поиски продолжат и не только в России.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:26
На счёт Карраскаля, признаюсь, я не сомневался, что в Динамо, ой, прошу прощение, у банкиров, он заиграет так, как умеет и как должен. Если, у деспотичного и принципиального Федотова, он не всегда выходил в старте, то у либерала Лички, как мне казалось, он должен был быстрее адаптироваться и принести ожидаемую пользу, что, в принципе, он иногда и делал. Поэтому не могу сказать, что его покупка была ошибкой.

Что касается Хлусевича, то это не тот вариант для любой команды, который достоин внимания. Но я уверен, что Спартак, с удовольствием его сбыл бы куда-нибудь и забыл бы о нем. Ну а так, да, во всём остальном с тобой согласен.)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Даса входит в пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов в Динамо, но не оправдывает, поэтому ему ищут равноценную замену среди российских защитников.
Хлусевич моложе Дасы почти на девять лет, правда стоит по оценке трансфермаркета более чем в три раза дороже, но наши любят переплачивать и подбирать, как говорится: на тебе Боже, что мне не гоже, как например Караскаля у армейцев.
баск
баск
вчера в 19:05, ред.
Утка это, про интерес Динамо.

Клуб действительно интересуется крайними защами, только Хлусевич тут не при чём. На карандаше у Динамо Илюха Рожков из Рубина, ну и рынок ЮА активно прорабатывается.

Интересовались также локовским Сильяновым, на в России сейчас пойди купи паспортиста по сходной цене..))
antant1
antant1 ответ amedinov (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:05
Кинь адрес. приеду..помогу
Capral
Capral
вчера в 18:44
Думаю, Спартак только счастлив будет сбагрить Хлусевича- особенно банкирщине. А вот, что с этого выиграют банкиры не совсем понимаю. По игре, он точно ничем не лучше Дасы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:43
А я лично сомневаюсь, что Динамо проявляет к нему интерес даже минимальный. Причина? Да он не нужен в Динамо
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