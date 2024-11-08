В УЕФА осудили акты насилия в Амстердаме

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вчера, 18:23

В Союзе европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) осудили инциденты и акты насилия, произошедшие в Амстердаме до и после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом источнику сообщили в пресс-службе УЕФА .

УЕФА решительно осуждает инциденты и акты насилия, которые произошли прошлой ночью в Амстердаме до и после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива. Мы надеемся, что соответствующие органы установят личности как можно большего числа лиц, ответственных за подобные действия, и предъявят им обвинения. УЕФА изучит все официальные отчёты и другие доступные доказательства, получит к ним доступ и оценит любые дальнейшие надлежащие действия в соответствии со своей нормативной базой.

Как сообщалось ранее, минимум 10 израильтян пострадали в результате нападения, как считается, сторонников Палестины после матча общего этапа Лиги Европы. Кроме того, появлялась информация о том, что фанаты «Маккаби» устроили стычки с таксистами и другими жителями города, также на опубликованных в соцсетях кадрах было видно, как кто-то срывает флаг Палестины с фасада одного из домов.