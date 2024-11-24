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«Челси» интересен нападающий «Ипсвича»

вчера, 17:05

Нападающий «Ипсвича» Лиам Делап стал потенциальной целью лондонского «Челси».

В начале первого сезона в качестве стартового игрока АПЛ Делап забил 6 голов и отдал 1 ассист в 11 матчах за клуб, пока одержавший только одну победу.

Этим летом игрок покинул «Манчестер Сити», перейдя в «Ипсвич» за 15+5 млн фунтов. Манчестерский клуб включил в сделку пункт об обратном выкупе.

«Челси», упустивший Виктора Осимхена летом, сейчас готов рассмотреть более молодые альтернативы, которые лучше вписываются в их структуру заработной платы.

Действующий контракт 21-летнего англичанина рассчитан до 2029 года.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:36
Пускай лучше ещё пару вратарей купят, главное, чтоб не Келлехера!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 17:50
они в Футбол или Футбольный менеджер играют? Если что я за Челси ...у них и так уже игроков много, но они упорно продолжают скупать любых молодых да перспективных...а играть то все эти игроки когда будут?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:08
Если интересен, значит возьмут...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:07
Неутомимый Челси готовится к трансферному окну...)
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