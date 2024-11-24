«Челси» интересен нападающий «Ипсвича»

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вчера, 17:05

Нападающий «Ипсвича» стал потенциальной целью лондонского «Челси».

В начале первого сезона в качестве стартового игрока АПЛ Делап забил 6 голов и отдал 1 ассист в 11 матчах за клуб, пока одержавший только одну победу.

Этим летом игрок покинул «Манчестер Сити», перейдя в «Ипсвич» за 15+5 млн фунтов. Манчестерский клуб включил в сделку пункт об обратном выкупе.

«Челси», упустивший летом, сейчас готов рассмотреть более молодые альтернативы, которые лучше вписываются в их структуру заработной платы.

Действующий контракт 21-летнего англичанина рассчитан до 2029 года.