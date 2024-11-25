Джикия о сборной: «Мы созвонимся с Карпиным и обсудим этот момент»

Защитник «Химок» оценил возможность своего возвращения в состав сборной России.

Нужно будет пройти хорошие сборы и подготовиться, чтобы рассматриваться в сборную. А что касается того, когда это произойдёт, мы обязательно с Валерием Георгиевичем (Карпиным) созвонимся и обсудим этот момент. У нас хорошие отношения. И точно к этому вопросу вернёмся. Зимой нужно хорошо подготовиться, чтобы быть рассмотренным в кандидаты.