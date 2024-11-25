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Джикия о сборной: «Мы созвонимся с Карпиным и обсудим этот момент»

вчера, 11:04

Защитник «Химок» Георгий Джикия оценил возможность своего возвращения в состав сборной России.

Нужно будет пройти хорошие сборы и подготовиться, чтобы рассматриваться в сборную. А что касается того, когда это произойдёт, мы обязательно с Валерием Георгиевичем (Карпиным) созвонимся и обсудим этот момент. У нас хорошие отношения. И точно к этому вопросу вернёмся. Зимой нужно хорошо подготовиться, чтобы быть рассмотренным в кандидаты.

Напомним, последний раз Джикия надевал футболку сборной России 16 октября 2023 года в товарищеской игре против Кении (2:2). В текущем сезоне 31-летний россиянин провёл за «Химки» пять матчей.

Ранее сообщалось, что Джикия восстановился после травмы бедра.

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Все комментарии
xy29f65akhgu
xy29f65akhgu
вчера в 11:57, ред.
Будет еще один "пальцев" в сборной, как игрок Джикия себя изжил.
b6db8m38pub4
b6db8m38pub4
вчера в 11:09
Брать в сборную за прошлые заслуги Валера не будет. Пусть доказывает свою состоятельность на поле.
Гость
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