Джикия о сборной: «Мы созвонимся с Карпиным и обсудим этот момент»

Защитник «Химок» Георгий Джикия оценил возможность своего возвращения в состав сборной России.
Нужно будет пройти хорошие сборы и подготовиться, чтобы рассматриваться в сборную. А что касается того, когда это произойдёт, мы обязательно с Валерием Георгиевичем (Карпиным) созвонимся и обсудим этот момент. У нас хорошие отношения. И точно к этому вопросу вернёмся. Зимой нужно хорошо подготовиться, чтобы быть рассмотренным в кандидаты.
Напомним, последний раз Джикия надевал футболку сборной России 16 октября 2023 года в товарищеской игре против Кении (2:2). В текущем сезоне 31-летний россиянин провёл за «Химки» пять матчей.
Ранее сообщалось, что Джикия восстановился после травмы бедра.