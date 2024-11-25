Ерохин об игре с «Оренбургом»: «Мы понимали — нужно продолжать давить»

Полузащитник «Зенита» подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Честно говоря, свою статистику так глубоко не изучал. Самое главное, что этот гол помог победить и взять три очка. Игра была очень сложная и очень важная, тем более, что до конца осенней части сезона осталось всего две встречи. Нужно в обеих набирать максимум очков. Что касается матча в Оренбурге, то большую его часть были в большинстве, но всё равно оказалось не просто.

Когда 10 человек в обороне, позиционно атаковать, конечно, не просто. Не так много пространства даже для того, чтобы передачу сделать. Тем не менее надо отдать «Оренбургу» должное — он выбегал в контратаки и не бросал играть.

Когда решение по поводу гола Лусиано было изменено, посмотрел на ребят и понял, что руки точно никто не собирается опускать. Да, оставалось играть две‑три минуты, но мы понимали — нужно продолжать так же мощно давить, как это, собственно, и происходило, начиная со второй половины второго тайма. Были удары, подходы, вратарь «Оренбурга» выручал, мяч в створ не шёл. После удара Мантуана мяч в миллиметрах от штанги прошёл. В общем, до последнего все вместе старались дожать. Думаю, за счёт этого и победили.

Надеюсь, этот гол на последних минутах придаст команде импульс на оставшиеся до перерыва матчи. Будем готовиться к ним с хорошими эмоциями.

Хочется сказать Нурику (Нуралы Алип) спасибо за классную передачу. А по большому счёту, это то, что требует от нас тренерский штаб — правильно насыщать чужую штрафную в разных её точках.