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Ерохин об игре с «Оренбургом»: «Мы понимали — нужно продолжать давить»

вчера, 11:44
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Честно говоря, свою статистику так глубоко не изучал. Самое главное, что этот гол помог победить и взять три очка. Игра была очень сложная и очень важная, тем более, что до конца осенней части сезона осталось всего две встречи. Нужно в обеих набирать максимум очков. Что касается матча в Оренбурге, то большую его часть были в большинстве, но всё равно оказалось не просто.

Когда 10 человек в обороне, позиционно атаковать, конечно, не просто. Не так много пространства даже для того, чтобы передачу сделать. Тем не менее надо отдать «Оренбургу» должное — он выбегал в контратаки и не бросал играть.

Когда решение по поводу гола Лусиано было изменено, посмотрел на ребят и понял, что руки точно никто не собирается опускать. Да, оставалось играть две‑три минуты, но мы понимали — нужно продолжать так же мощно давить, как это, собственно, и происходило, начиная со второй половины второго тайма. Были удары, подходы, вратарь «Оренбурга» выручал, мяч в створ не шёл. После удара Мантуана мяч в миллиметрах от штанги прошёл. В общем, до последнего все вместе старались дожать. Думаю, за счёт этого и победили.

Надеюсь, этот гол на последних минутах придаст команде импульс на оставшиеся до перерыва матчи. Будем готовиться к ним с хорошими эмоциями.

Хочется сказать Нурику (Нуралы Алип) спасибо за классную передачу. А по большому счёту, это то, что требует от нас тренерский штаб — правильно насыщать чужую штрафную в разных её точках.

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Все комментарии
qvxrk8gcs83t
qvxrk8gcs83t
вчера в 12:15
Это всё-таки футбол, а не борьба с запором. Это там надо только давить, а тут ещё и хотя бы чуть-чуть играть, особенно с таким составом и такими вложениями бабла. Ну выдавили вы что-то там кое-как, но желания наблюдать и дальше за такими потугами точно никому не прибавили
b4mmubvch4r5
b4mmubvch4r5
вчера в 11:51
Во время добавили, ели отскочили
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:50
Всё правильно- не одна команда не сдастся без боя. Очки всем нужны и оборону нужно уметь взламывать...
Гость
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