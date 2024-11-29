Защитник «Ливерпуля» Конате пропустит более месяца из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате получил травму в матче Лиги чемпионов против «Реала».
Как сообщается, футболист выбыл из-за повреждения на длительный срок. Его восстановление займёт около шести недель.
Защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате получил травму в матче Лиги чемпионов против «Реала».
Как сообщается, футболист выбыл из-за повреждения на длительный срок. Его восстановление займёт около шести недель.
Здоровья Конате!
Здоровья Конате!
Жаль, что из-за успеха одного парня, якобы живущего в Армении, вся эта ситуация, которая ни к чему не приведет. Иногда хочеться почитать интересные диалоги, но тема не обновняется
Я была бы рада, если бы Вы разъяснили и защитили и мои пользовательские права, так как они нарушены. Потому что женщине не очень приятно, когда ее путают с мужчиной.
Заранее спасибо!
Жаль, что из-за успеха одного парня, якобы живущего в Армении, вся эта ситуация, которая ни к чему не приведет. Иногда хочеться почитать интересные диалоги, но тема не обновняется
Я была бы рада, если бы Вы разъяснили и защитили и мои пользовательские права, так как они нарушены. Потому что женщине не очень приятно, когда ее путают с мужчиной.
Заранее спасибо!
Это разные пользователи.
Это разные пользователи.