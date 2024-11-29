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Защитник «Ливерпуля» Конате пропустит более месяца из-за травмы

вчера, 20:58

Защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате получил травму в матче Лиги чемпионов против «Реала».

Как сообщается, футболист выбыл из-за повреждения на длительный срок. Его восстановление займёт около шести недель.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:26
вот и травмы начались....
Здоровья Конате!
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:24
Вечер Добрый.

Жаль, что из-за успеха одного парня, якобы живущего в Армении, вся эта ситуация, которая ни к чему не приведет. Иногда хочеться почитать интересные диалоги, но тема не обновняется

Я была бы рада, если бы Вы разъяснили и защитили и мои пользовательские права, так как они нарушены. Потому что женщине не очень приятно, когда ее путают с мужчиной.

Заранее спасибо!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:06
Добрый вечер.

Это разные пользователи.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:59, ред.
Думаю для Ливерпуля это смертельная потеря
Гость
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