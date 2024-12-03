Лещук назвал гол в ворота «Ахмата» самым памятным моментом его карьеры

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что гол в ворота «Ахмата» является самым памятным моментом его карьеры, и признался, что до сих пор не осознал масштаб произошедшего.
Матч 17‑го тура РПЛ прошел в понедельник в Грозном и завершился со счетом 1:1. Гол Лещука спас команду от поражения, игрок пришел в чужую штрафную площадь на подачу углового на 90+5‑й минуте матча.
По эмоциям (от гола) сказать сложно, потому что хотели победить. Игра выдалась не очень хорошей для нашей команды, из‑за этого есть осадок. Конечно, можно порадоваться за забитый гол, благодаря которому удалось сравнять счет, но в целом результат игры оставил неприятные чувства. Пока я его еще не осознал, но думаю, что это самый памятный момент в карьере.