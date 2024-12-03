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Лещук назвал гол в ворота «Ахмата» самым памятным моментом его карьеры

сегодня, 12:34

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что гол в ворота «Ахмата» является самым памятным моментом его карьеры, и признался, что до сих пор не осознал масштаб произошедшего.

Матч 17‑го тура РПЛ прошел в понедельник в Грозном и завершился со счетом 1:1. Гол Лещука спас команду от поражения, игрок пришел в чужую штрафную площадь на подачу углового на 90+5‑й минуте матча.

По эмоциям (от гола) сказать сложно, потому что хотели победить. Игра выдалась не очень хорошей для нашей команды, из‑за этого есть осадок. Конечно, можно порадоваться за забитый гол, благодаря которому удалось сравнять счет, но в целом результат игры оставил неприятные чувства. Пока я его еще не осознал, но думаю, что это самый памятный момент в карьере.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:01
Шелия тоже будет помнить этот гол всю свою оставшуюся жизнь.
Capral
Capral
сегодня в 13:16, ред.
Самые памятные моменты у Леща- два гола Соболя, а не автогол Шелии...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:52
Вратарь Ахмата тоже надолго запомнит этот гол... Ещё бы, такую бабочку пропустил. А ведь ничего не предвещало этой неприятности. Такое бывает только раз, но потом преследует всю жизнь...
Capral
Capral
сегодня в 12:47, ред.
Шелия сам себе забил, а присвоили этому штрейкбрехеру.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:39
Конечно же Гарик, а как иначе, он же был забит не в твои ворота (для вратаря это досадно , но в принципе привычно), а тобой и в чужие...)
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