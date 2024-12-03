Лещук назвал гол в ворота «Ахмата» самым памятным моментом его карьеры

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сегодня, 12:34

Вратарь «Динамо» заявил, что гол в ворота «Ахмата» является самым памятным моментом его карьеры, и признался, что до сих пор не осознал масштаб произошедшего.

Матч 17‑го тура РПЛ прошел в понедельник в Грозном и завершился со счетом 1:1. Гол Лещука спас команду от поражения, игрок пришел в чужую штрафную площадь на подачу углового на 90+5‑й минуте матча.