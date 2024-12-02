Бавин: «Халк до сих пор забивает, зверь!»

Экс-игрок «Зенита» поделился воспоминаниями об игре в одной команде с нападающим Халком.

Я смотрю, он до сих пор забивает, зверь! Ему столько лет, все деньги уже заработал, но мотивация не падает. Причём не назвал бы его королём дисциплины и фанатиком, как Роналду. Но он как красное вино — с годами только лучше. Не сказал бы, что он был эмоциональным. Не знаю нынешних бразильцев, но ощущение, что у них каждый день как праздник, а Халк сдержанным был. Я говорил, что антропометрия не самое важное, но у него этот фактор плюс обращение с мячом, индивидуальное качество давали результат.

Халк нереально большой, но при этом такой лёгкий, бежит. Меня больше удивляет, как в таком возрасте, когда ты уже всё выиграл, купил в Китае самолёт, Халк до сих пор не теряет мотивацию. Сейчас нет легионеров такого уровня, при всём уважении к Кордобе, Клаудиньо. Они топ. Обидно, что таких мастеров не осталось в лиге.