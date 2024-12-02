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Бавин: «Халк до сих пор забивает, зверь!»

вчера, 15:41

Экс-игрок «Зенита» Юрий Бавин поделился воспоминаниями об игре в одной команде с нападающим Халком.

Я смотрю, он до сих пор забивает, зверь! Ему столько лет, все деньги уже заработал, но мотивация не падает. Причём не назвал бы его королём дисциплины и фанатиком, как Роналду. Но он как красное вино — с годами только лучше. Не сказал бы, что он был эмоциональным. Не знаю нынешних бразильцев, но ощущение, что у них каждый день как праздник, а Халк сдержанным был. Я говорил, что антропометрия не самое важное, но у него этот фактор плюс обращение с мячом, индивидуальное качество давали результат.

Халк нереально большой, но при этом такой лёгкий, бежит. Меня больше удивляет, как в таком возрасте, когда ты уже всё выиграл, купил в Китае самолёт, Халк до сих пор не теряет мотивацию. Сейчас нет легионеров такого уровня, при всём уважении к Кордобе, Клаудиньо. Они топ. Обидно, что таких мастеров не осталось в лиге.

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Все комментарии
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
вчера в 18:32
Если бы нормальный игрок был Атлетико Минейро на правом фланге атаки, то глядишь не проиграли бы Ботофаго. Уже не обыграть не убежать от соперника не может. С места пуляет, в итоге большинство игроками обороны прерывается.
fy86a3c89vmy
fy86a3c89vmy
вчера в 17:15
Халка уважаю, пушка
9ck9kvk4s9vz
9ck9kvk4s9vz
вчера в 16:57
Назад в Зенит,еще поможет команде
Capral
Capral
вчера в 16:08, ред.
Халк- действительно красавец!!!!!!! До сих пор, вспоминаю его победный гол в ворота ЦСКА, с левой, в девятку!!! Помню, после приезда Халка в России, кто-то из болельщиков Динамо сказал: "Ну всё, чемпионат можно закрывать". Удивительный игрок, совмещающий в себе, технику, напористость и удар!!! Могу пожелать ему- футбольного долголетия, и продолжать радовать своей игрой!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:49
Халка помню и хорошо!Бавина нет!)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47
И не просто "зверь" - "хищник"! )
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