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Салах: «Это последний матч с „Ман Сити“, который я играю за „Ливерпуль“»

сегодня, 09:50
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сообщил, что постоянно думает о своём заканчивающемся контракте.

Честно говоря, это у меня в голове. На данный момент это последний матч с «Манчестер Сити», который я играю за «Ливерпуль», поэтому я просто хотел насладиться им. Атмосфера была невероятной, и я наслаждаюсь каждым моментом здесь. Надеюсь, мы выиграем лигу, а дальше посмотрим, что произойдёт.

Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний правый вингер сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что Салах допускает свой переход в ПСЖ.

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 14:35
Шутник тоже мне...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:23
Думаю между Салахом и Ливерпулем камень преткновения это его зарплата. Он один из самых высоко оплачиваемых игроков в Апл, ему будет 33 года в следующем сезоне, и уверен Ливер не хочет на тех же условиях заключать с ним контракт на 2-3 года. А у Салаха уверен есть не мало предложений, от клубов которые могут и 5-6 раза больше дать. Вот и разойдутся мирно. Был бы Салах на 2-3 года моложе, без раздумий бы продлили
112910415
112910415
сегодня в 11:03
говори дальше, не томи !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:30
Крутая заява.... и где Ливеру искать ему замену....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:22
Ливерпуль потеряет самого важного игрока.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:08
Ну вот , Саудовская Аравия ждёт тебя .
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:05
А как же ещё как минимум один матч с МС во второй половине сезона. Или Салах собрался уйти в зимнее трансферное окно? Возможно неточно перевели слова Салах, и он говорил, что это его последний матч с МС на Энфилде. Ну или сам Салах натупил.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:01
Ну вот и всё - ""Фараон "лыжи салом смазал"...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:58
Ну вот Салах и высказался - он практически сообщил, что не будет продлевать контракт с Ливерпулем. Интересно, какой вариант продолжения карьеры египтянин выберет? Останется в Европе или переедет на Аравийский полуостров? По мне, так лучше второе...
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