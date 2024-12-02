Салах: «Это последний матч с „Ман Сити“, который я играю за „Ливерпуль“»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сообщил, что постоянно думает о своём заканчивающемся контракте.
Честно говоря, это у меня в голове. На данный момент это последний матч с «Манчестер Сити», который я играю за «Ливерпуль», поэтому я просто хотел насладиться им. Атмосфера была невероятной, и я наслаждаюсь каждым моментом здесь. Надеюсь, мы выиграем лигу, а дальше посмотрим, что произойдёт.
Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний правый вингер сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что Салах допускает свой переход в ПСЖ.