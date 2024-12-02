Салах: «Это последний матч с „Ман Сити“, который я играю за „Ливерпуль“»

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сегодня, 09:50

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта сообщил, что постоянно думает о своём заканчивающемся контракте.

Честно говоря, это у меня в голове. На данный момент это последний матч с «Манчестер Сити», который я играю за «Ливерпуль», поэтому я просто хотел насладиться им. Атмосфера была невероятной, и я наслаждаюсь каждым моментом здесь. Надеюсь, мы выиграем лигу, а дальше посмотрим, что произойдёт.