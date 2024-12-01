Фанаты «Юргордена» нанесли ущерб стадиону клуба «Шрюсбери Таун»

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сегодня, 12:41

«Нью-Сейнтс» из Уэльса уступил шведскому «Юргордену» в матче Лиги конференций со счетом 0:1. В данном турнире валлийская команда проводит домашние встречи на стадионе клуба «Шрюсбери Таун» из английской Лиги Один, поскольку арена «святых» не соответствует регламенту УЕФА .

Стадион «Нью Мидоу» пострадал во время матча: фанаты шведского коллектива оставили после себя много наклеек, граффити, а также повредили кресла. Помимо этого, урон был нанесен бару и фан-зоне.

«Шрюсбери Таун» опубликовал заявление, в котором выразил негодование и призвал «Юргорден» помочь с устранением последствий вандализма. Клуб подчеркнул, что со стороны поклонников «Нью-Сейнтс» нарушений не было.