Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЛига конференций 2024/2025

Фанаты «Юргордена» нанесли ущерб стадиону клуба «Шрюсбери Таун»

сегодня, 12:41
Нью-СейнтсЛоготип футбольный клуб Нью-Сейнтс (Ллансантффрайд)0 : 1Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)ЮргорденМатч завершен

«Нью-Сейнтс» из Уэльса уступил шведскому «Юргордену» в матче Лиги конференций со счетом 0:1. В данном турнире валлийская команда проводит домашние встречи на стадионе клуба «Шрюсбери Таун» из английской Лиги Один, поскольку арена «святых» не соответствует регламенту УЕФА.

Стадион «Нью Мидоу» пострадал во время матча: фанаты шведского коллектива оставили после себя много наклеек, граффити, а также повредили кресла. Помимо этого, урон был нанесен бару и фан-зоне.

«Шрюсбери Таун» опубликовал заявление, в котором выразил негодование и призвал «Юргорден» помочь с устранением последствий вандализма. Клуб подчеркнул, что со стороны поклонников «Нью-Сейнтс» нарушений не было.

Фанаты «Юргордена» нанесли ущерб стадиону клуба «Шрюсбери Таун»

Фанаты «Юргордена» нанесли ущерб стадиону клуба «Шрюсбери Таун»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Крис Вуд рассказал, кем планирует работать после игровой карьеры
Сегодня, 12:26
Фанаты считают, что Руни «скоро сможет улететь в Австралию к жене»
Сегодня, 11:34
Рой Кин посетил матч Кубка Англии
Сегодня, 10:57 Фото
Бывший чемпион UFC устроил спарринг с вратарём МЮ после матча Лиги Европы
Вчера, 13:54 Видео
От квартиры за 2,7 млн фунтов стерлингов до часов Richard Mille. На что тратит деньги Гвардиола
Вчера, 13:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии3
Во время празднования 125-летия «Барсы» показали видео с поющим Гвардиолой
Вчера, 10:56
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 13:54
Фанаты порезвились, а отвечать будет клуб.)
Casa_Nostra
Casa_Nostra
сегодня в 13:46
Вот фан айди бы ввели такого бы не было. В России такие пи...асы больше не ходят на стадионы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:42
Одним словом долбоящеры! Это не фанаты а вандалы((
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:26
Такое частенько случается в футболе.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:26
Это не фанаты это просто хулиганы и пусть их вычисляют и наказывают по полной программе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:20, ред.
Некрасиво поступают, к ним по-человечески, а они...
nrpw4uey88qv
nrpw4uey88qv
сегодня в 12:53
В общем выезд удался на славу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:47
"Помимо этого, урон был нанесен бару и фан-зоне.-" Не ужели всё на халяву "выжрали"? )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 