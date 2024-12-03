Угальде: «„Спартак“ хочет выиграть РПЛ в этом сезоне»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что красно-белые хотят стать чемпионами.
Да, мы хотим выиграть в РПЛ. Мы должны играть для этого, как играли в матче с «Краснодаром», выигрывать. Это сложно, но мы должны прогрессировать. Мы должны верить в себя, что можем стать чемпионами.
Думаю, если Зенит и дальше будет так "прогрессировать" со своим "гениальным" тренером, то шансы на победу в этом конкретном матче у Спартака будут. Вопрос- в каком состоянии будет сам Спартак, на тот момент... Весна дело приятное, с точки зрения поэзии и любви, но очень опасное- в чисто футбольном плане. Я по-прежнему не переоцениваю две победы над Краснодаром и Локомотивом.
Причин для определенного оптимизма предостаточно, но и для порции скептицизма- повод тоже имеется. Спартак должен заматереть, как команда- утвердиться!!! Игра в Краснодаре- во многом тренерская победа, но еще и в неменьшей степени эмоциональная. Но эмоции проходят, а каждая новая игра- ставит новые задачи...
Я не верю во все эти зенитовские Юбилеи- со всеми вытекающими... Пока, во всяком случае, ничего похожего не наблюдается. С Крыльями, у Зенита ничего не получилось, а значит- всё значительно проще. А то, что Зенит уже давно не лидер отечественного футбола, я говорю еще с прошлого года.
Но, уверяю Вас, Маэстро ,не только Зенит опасен в чемпионской гонке, поэтому, акцентировать внимание, исключительно на этой команде, на мой субъективный взгляд не стоит. Надо оглядываться по сторонам, но вместе с тем- идти твердо к поставленной цели. Удачи!!!!!!!)))))))
Думаю, если Зенит и дальше будет так "прогрессировать" со своим "гениальным" тренером, то шансы на победу в этом конкретном матче у Спартака будут. Вопрос- в каком состоянии будет сам Спартак, на тот момент... Весна дело приятное, с точки зрения поэзии и любви, но очень опасное- в чисто футбольном плане. Я по-прежнему не переоцениваю две победы над Краснодаром и Локомотивом.
Причин для определенного оптимизма предостаточно, но и для порции скептицизма- повод тоже имеется. Спартак должен заматереть, как команда- утвердиться!!! Игра в Краснодаре- во многом тренерская победа, но еще и в неменьшей степени эмоциональная. Но эмоции проходят, а каждая новая игра- ставит новые задачи...
Я не верю во все эти зенитовские Юбилеи- со всеми вытекающими... Пока, во всяком случае, ничего похожего не наблюдается. С Крыльями, у Зенита ничего не получилось, а значит- всё значительно проще. А то, что Зенит уже давно не лидер отечественного футбола, я говорю еще с прошлого года.
Но, уверяю Вас, Маэстро ,не только Зенит опасен в чемпионской гонке, поэтому, акцентировать внимание, исключительно на этой команде, на мой субъективный взгляд не стоит. Надо оглядываться по сторонам, но вместе с тем- идти твердо к поставленной цели. Удачи!!!!!!!)))))))
традиции клуба, должен всё знать!!!
традиции клуба, должен всё знать!!!
Не гони картину, дай время, а уж потом эмоции...
Не гони картину, дай время, а уж потом эмоции...
Но желание здоровое и приятное. Другое дело, что соперники разные- открытые и закрытые, и против каждого надо искать варианты, а это уже к тренеру. Но одно, точно радует- Угальде прогрессирует, возможно, даже, в определенном смысле становится лидером, но путь к чемпионству очень долгий...
Как всегда- желаю Величайшему советскому Клубу Удачи, терпения и больших Побед!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А болельщикам Знаменитого Клуба- радости от побед Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но желание здоровое и приятное. Другое дело, что соперники разные- открытые и закрытые, и против каждого надо искать варианты, а это уже к тренеру. Но одно, точно радует- Угальде прогрессирует, возможно, даже, в определенном смысле становится лидером, но путь к чемпионству очень долгий...
Как всегда- желаю Величайшему советскому Клубу Удачи, терпения и больших Побед!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А болельщикам Знаменитого Клуба- радости от побед Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!