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Угальде: «„Спартак“ хочет выиграть РПЛ в этом сезоне»

сегодня, 12:37

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что красно-белые хотят стать чемпионами.

Да, мы хотим выиграть в РПЛ. Мы должны играть для этого, как играли в матче с «Краснодаром», выигрывать. Это сложно, но мы должны прогрессировать. Мы должны верить в себя, что можем стать чемпионами.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:13
Приветствую, Дружище!!!
Думаю, если Зенит и дальше будет так "прогрессировать" со своим "гениальным" тренером, то шансы на победу в этом конкретном матче у Спартака будут. Вопрос- в каком состоянии будет сам Спартак, на тот момент... Весна дело приятное, с точки зрения поэзии и любви, но очень опасное- в чисто футбольном плане. Я по-прежнему не переоцениваю две победы над Краснодаром и Локомотивом.

Причин для определенного оптимизма предостаточно, но и для порции скептицизма- повод тоже имеется. Спартак должен заматереть, как команда- утвердиться!!! Игра в Краснодаре- во многом тренерская победа, но еще и в неменьшей степени эмоциональная. Но эмоции проходят, а каждая новая игра- ставит новые задачи...

Я не верю во все эти зенитовские Юбилеи- со всеми вытекающими... Пока, во всяком случае, ничего похожего не наблюдается. С Крыльями, у Зенита ничего не получилось, а значит- всё значительно проще. А то, что Зенит уже давно не лидер отечественного футбола, я говорю еще с прошлого года.

Но, уверяю Вас, Маэстро ,не только Зенит опасен в чемпионской гонке, поэтому, акцентировать внимание, исключительно на этой команде, на мой субъективный взгляд не стоит. Надо оглядываться по сторонам, но вместе с тем- идти твердо к поставленной цели. Удачи!!!!!!!)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:56
...Салют! ....после таких дифирамб нападающий-новодел "Пищивика" просто обязан забивать ещё,доказывая нам ,что он не болтливая "метла" стреляющая раз в год! И обязательно мат.часть учить, про
традиции клуба, должен всё знать!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 13:36
Хорошо сказал. Главное верить. Ставить цель и стараться достичь её. Зря тут говорят о розовых очках. Он не в очках. Он сказал - чтобы достичь цели нужно играть так, как играли в матче с Краснодаром и прогрессировать ещё. 16 марта мы встретимся и станет ясно, кто больше достоин чемпионства. Удачи всем.)
Capral
Capral
сегодня в 13:31
Яша

Не гони картину, дай время, а уж потом эмоции...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:06
Это слова спартаковца, в каждом его движении видна страсть к игре и голод до побед и титулов, так держани братишка Мэни
Capral
Capral
сегодня в 13:03
Правильно говорит парень, без лишнего и ненужного пафоса. Но все таки, надо бы осторожнее и ни в коем случае не впадать в эйфорию- это опасно и может повлечь неприятности.

Но желание здоровое и приятное. Другое дело, что соперники разные- открытые и закрытые, и против каждого надо искать варианты, а это уже к тренеру. Но одно, точно радует- Угальде прогрессирует, возможно, даже, в определенном смысле становится лидером, но путь к чемпионству очень долгий...

Как всегда- желаю Величайшему советскому Клубу Удачи, терпения и больших Побед!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А болельщикам Знаменитого Клуба- радости от побед Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:58, ред.
Если бы чемпионат не прерывался , то шансы были бы , а так через три месяца то это считай уже новый чемпионат....А там...???
drug01
drug01
сегодня в 12:53
Сначало надо снять розовые очки????
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:42
В России этот прогноз опасен - плохая примета говорить заранее
Futurista
Futurista
сегодня в 12:42
Для этого нужно Угальдошить Зенит)...
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