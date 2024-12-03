Угальде: «„Спартак“ хочет выиграть РПЛ в этом сезоне»

Нападающий «Спартака» заявил, что красно-белые хотят стать чемпионами.

Да, мы хотим выиграть в РПЛ . Мы должны играть для этого, как играли в матче с «Краснодаром», выигрывать. Это сложно, но мы должны прогрессировать. Мы должны верить в себя, что можем стать чемпионами.