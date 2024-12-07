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Медведев: «Контракт с Семаком действует до завершения сезона‑2029/30»

вчера, 23:49

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил отношение клуба к главному тренеру Сергею Семаку.

Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял, поясняю: контракт Сергея Богдановича Семака с ФК «Зенит» действует до завершения сезона‑2029/30. И будет исполняться в полном соответствии с подписанным соглашением.

В субботу «Зенит» в домашнем матче 18‑го тура Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) проиграл «Акрону» со счетом 1:2. Ранее петербуржцы на своем поле уступили «Крыльям Советов» (2:3).

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, идущий вторым «Краснодар» (38) имеет игру в запасе.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 13:14
Российский паспорт превращает техничных бразильцев в кривоногих
Сп62
Сп62
сегодня в 10:44, ред.
И не такие контракты разрывались. Ещё несколько неудач и последует указание сверху. Медведев найдёт другие слова.
q8tqx5vavz9k
q8tqx5vavz9k
сегодня в 07:40
С тренерами на столь длительный срок контракты не заключают.
112910415
112910415
сегодня в 05:29
ничто так не мотивирует, как долгосрочный контракт ! )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:08
Медведев, а ты зачем так демонстративно хамишь? Где-нибудь на улице за эти слова, да еще и сказанные таким тоном, давно получил бы ты, милок, по морде... А ведь есть реальный человек, который задал вопрос и получил грубый ответ... И этот человек, скорее всего журналист, смолчал? Да он просто трус... Зато у него, видимо, хорошо получается травля людей по заказу...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:43
Серж уже дал им задание, набрать новых с эмоциями))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:22
СерОжа очень удобен(((
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:19
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏👏👏👏
qpqtsfzm92n2
qpqtsfzm92n2
сегодня в 00:16
Медведева тоже пора гнать.
drug01
drug01
сегодня в 00:08
Значит можно еще долго работать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:03
Есть хорошее изречение. " Язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли" Медведев далеко не дипломат и даже не интеллигент, но ему тоже язык дан для того чтобы скрывать свои мысли. Подтверждений десятки. Только в этом сезоне. И в добавок хамоватый мужик.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:01
протон
протон
вчера в 23:58
Вспоминается, как Медведев сказал. Может, вернемся к традиции, когда великие тренеры тренировали десятилетиями. С учетом из всех вытекающих и состояния Газпрома, это вполне возможно, что Семак получит это звание. Хотя кто его знает.
Гость
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