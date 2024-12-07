Медведев: «Контракт с Семаком действует до завершения сезона‑2029/30»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил отношение клуба к главному тренеру Сергею Семаку.
Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял, поясняю: контракт Сергея Богдановича Семака с ФК «Зенит» действует до завершения сезона‑2029/30. И будет исполняться в полном соответствии с подписанным соглашением.
В субботу «Зенит» в домашнем матче 18‑го тура Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) проиграл «Акрону» со счетом 1:2. Ранее петербуржцы на своем поле уступили «Крыльям Советов» (2:3).
«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, идущий вторым «Краснодар» (38) имеет игру в запасе.