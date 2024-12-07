Медведев: «Контракт с Семаком действует до завершения сезона‑2029/30»

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вчера, 23:49

Председатель правления «Зенита» выразил отношение клуба к главному тренеру .

Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял, поясняю: контракт Сергея Богдановича Семака с ФК «Зенит» действует до завершения сезона‑2029/30. И будет исполняться в полном соответствии с подписанным соглашением.

В субботу «Зенит» в домашнем матче 18‑го тура Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) проиграл «Акрону» со счетом 1:2. Ранее петербуржцы на своем поле уступили «Крыльям Советов» (2:3).