Мостовой: «Такой „Спартак“ может побороться за чемпионство»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ , в котором «красно-белые» дома разгромили «Пари НН» со счётом 3:0.

Я вчера еще сказал, что будет 3:0. Обалдеть, даже счет угадал! Понятно было, что «Спартак» легко разберется с соперником – это и случилось. Угальде? Нападающего голы красят, а Манфред забивает в каждой игре, поэтому все, что я говорил, как раз и происходит: и «красно-белые» наверху, и Станкович в полнейшем порядке, как и вся команда. Я не устану повторять, сейчас главное, чтобы не появился Абаскаль нигде! Шансы на чемпионство? Я говорил еще в начале сезона, что «Спартак» с этим составом обязан быть в тройке, просто обязан – с закрытыми глазами. Конечно, сейчас реально побороться за чемпионство! Когда Станкович появился в команде, я сразу сказал, что он футбольный человек. Он в прошлом прекрасный футболист, а сейчас плодотворно работает в качестве главного тренера. Повторюсь, очень надеюсь, что не вылезет Абаскаль!