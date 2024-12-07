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Мостовой: «Такой „Спартак“ может побороться за чемпионство»

вчера, 22:47

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» дома разгромили «Пари НН» со счётом 3:0.

Я вчера еще сказал, что будет 3:0. Обалдеть, даже счет угадал! Понятно было, что «Спартак» легко разберется с соперником – это и случилось. Угальде? Нападающего голы красят, а Манфред забивает в каждой игре, поэтому все, что я говорил, как раз и происходит: и «красно-белые» наверху, и Станкович в полнейшем порядке, как и вся команда. Я не устану повторять, сейчас главное, чтобы не появился Абаскаль нигде! Шансы на чемпионство? Я говорил еще в начале сезона, что «Спартак» с этим составом обязан быть в тройке, просто обязан – с закрытыми глазами. Конечно, сейчас реально побороться за чемпионство! Когда Станкович появился в команде, я сразу сказал, что он футбольный человек. Он в прошлом прекрасный футболист, а сейчас плодотворно работает в качестве главного тренера. Повторюсь, очень надеюсь, что не вылезет Абаскаль!

«Красно-белые» занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:31, ред.
Давайте всё таки дождемся весны и окончательных результатов первенства. Сейчас можно сколько угодно говорить о возможных вариантах и тп., но только итоговое место команды покажет, правильно или нет работает тренер. Думаю, еще многое будет меняться в работе ТШ в ту или иную стороны. Пусть отдохнут футболисты, отдохнем и мы.))) Мы еще часто будем ломать копья по ходу сезона, предлагая, те, или иные сочетания и варианты...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:02, ред.
Я вообще без понятия про Чердака и Генича, я про тактику и хитрость, ведь тактические хитрости футболу не чужды. Посмотрите как Реал спокойно владеет мячом, а потом резко взрывается и в одну передачу отрезает всю команду соперников, об этом говорят как о чём то поставленном, а на мой взгляд примерно тоже самое но без отдавания мяча сопернику. Каждый раз когда игроки отдают передачи назад, во второй темп, это тоже разные степепени одного и того же, как и переводы с фланга на фланг - попытки расшатать стройные ряды обороны противника. И тут команда вольна применять всё что ей заблагорассудится если оно работает.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:56
Еще пару слов.
Что значит выманить соперника? Это идиотское определение выдумали два м...а- Генич и психически больной Чердак!!! В советское время, ничего подобного и близко не было! Никто никого не выманивал. Я вспоминаю игры киевского Динамо в 1977г., с Баварией и Боруссией в КЧ, никто никого не выманивал, команды позиционно атаковали с подключением защитников. Тоже самое Спартак Бескова или тбилисцы при Ахалкаци. Так то были игры на высочайшем футбольном уровне!!! А сейчас, два ничтожества- Генич и Чердак решили, хоть как-то себя увековечить в российской истории!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:33, ред.
Вчера Угальде принимал мяч в убойной позиции, просто подвела обрадотка, Мартинс с расстрельной позиции бил после штрафного, Бабич после углового отклеился и бил. Бонгонда выходил на ударную позицию просто ударил во вратаря из-за низкого уровня исполнительского мастерства данного конкретного футболиста. Это всё в первом тайме, в игре с Рубином не было даже малой доли всего этого. Другое дело что Пари и в первом тайме были не идеальны в обороне и допускали ошибки. Позиционный футбол проблема с тем подбором исполнителей что есть сейчас у Спартака, но отдать мяч и выманить противника на свою половину старый рабочий приём в таких ситуациях, не говорю что так и было в матче с Пари, но предпосылки так думать есть, я уже давно об этом говорю, может Станкович читает мои комментарии на Соккер.ру))) Ведь можно по другому посмотреть - кто позволил Пари НН раскрыться в начале второго тайма?
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:25, ред.
Разные полюса- это сравнение с Реалом и МС, в том смысле, что и у таких команд бывают неудачи. Бывают, как у всех- это естественно. Что касается Станковича, то его футбол, такой же воздушный, как и футбол Краснодара. В нем мало системности, мало фундаментальности, его футбол больше строится на контригре, а в позиционном футболе много проблем. Уверяю Вас, не раскройся вчера Нижний во 2-м тайме, возможно и не случился бы разгром. В 1-м тайме, Спартак, фактически не нашел аргументов в атаке. Были подходы, забросы, кружили, с лишней перепасовкой у штрафной Нижнего, но до конкретики дело не доходило... Позиционная атака очень важна, она, как правило определяет игру команды. Вспомните игру в Питере. Общее преимущество по игре, но острых моментов мало, и даже в большинстве- неопределенность в позиционном нападении.

Прошу простить, на несколько часов, Вас вынужден оставит.ь Спасибо за интересную беседу. И как всегда- Удачи, Вашему Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:04, ред.
Со всем согласен кроме полюсов. Не очень понимаю что Вы имеете ввиду? Футбольный клуб он и в Африке футбольный клуб. А мне как болельщику вообще хотелось бы чтобы Спартак был грандом мирового масштаба поэтому могу себе позволить и такие сравнения. Другое дело что у Лукойла наверное не столько денег, но клуб не становится от этого принципиально другим и проблемы его тоже, меняется лишь масштаб, а не полюс.

Хотя вру, не со всем согласен, вижу наигранные стандарты, наработки по персональной игре Мартинса, Бонгонды. Сам факт того что он выпускает Мартинса когда нужен ещё один человек в штрафной. Всё таки что то от тактика в Станковиче имеется. Этих приятных мелочей очень много, долго перечислять. Но видно что процесс построения игры тоже идёт. Другое дело что стоит всё это на опорнике Умярове и это тревожно мягко говоря)
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:44
Не, ну это Вы хватили. Что значит не нужна системность? Это очень важно, иначе, будет чемпионство на один сезон, как с Каррерой. Мне нравился Ваноли- настоящий системный тренер, который, за короткие сроки сумел пробразить Спартак, после всех издевательств Руя!!! Вот такой тренер нужен Спартаку. А футбол Станковича- это прежде всего кураж, настроение. Не без этого, и это надо, но должна быть идея тренерская и постоянная, такая, какая была у Бескова, у Лобановского. Идея у обоих была разная, как и разное понимание футбола, но фундамент был- у одного и другого. А сравнивать Спартак с МС или Реалом не надо- это разные полюса...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
Причём здесь условности, я говорю про атмосферу в команде. С точки зрения психологии Станкович явно идёт им на пользу, кураж и Спартак Карреры к чемпионству привёл. А мы хотим чемпионства, мы люди простые, нам не нужна системность, нам нужны победы, праздник и радость. А там и до системности доберёмся. Кто бы что не говорил, а по большому счёту у всех кураж, и у всех спады и подъёмы, и Реал и Манчестер Сити это нам в этом году демонстрируют. Просто кураж разный бывает, бывает выдержанный долгий, а бывает мимолётный эйфоричный, вот нам нужен долгий который.

И вам доброго дня!
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:03
На меня не действуют обнимашки- это всё условности.))) И в гениальность Станковича, тоже не верю, хотя от всей души желаю Спартаку больших побед!!! Я пока не вижу стабильной тренерской мысли. Есть кураж, есть, постепенно выстраемая система, всё верно, но пока, всё это- только с командами, которые, или сами бегут в атаку и открываются, или c середнякamu. Поэтому, я и предлагаю не форсировать события, не предвосхищать, а набраться терпения до весны, а уж потом оценить игру и подвести итоги...

Хорошего дня и Удачи!!!)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:29, ред.
К эйфории и не призываю, но хорошие признаки отметить стоит. Ещё в игре с Ростовом (3:0) празднование голов было каким то оторванным, неестественным если обратить внимание, как будто натужным, праздновали по несколько человек, сейчас вся команда в обнимку танцует, прибегает тренер, радость искренняя какая то. Ощущение совсем другое даже от этих эпизодов. Станкович по прежнему не кажется мне прям гением тренерской мысли, но он начинает казаться человеком последовательным и главное работающим. Что удалось проработать то и проработали. В матче с Рубином и Махачкалой например и этого не было в штрафной противника что было вчера в первом тайме, самые были невыразительные игры Спартака в атаке не считая поражений от Локомотива и Краснодара. Видно что команда появилась, слаженность и от этого побольше конкретики, но исполнители некоторые слабые по прежнему и ресурс весьма ограниченный. Поэтому работа ещё есть в том числе и у нового спортивного директора кто бы он не был.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 09:50, ред.
У меня не было ощущения после 1-го тайма, что Спартак забьет во 2-м. Да, в первом тайме подходы были, но остроты не хватало, интересных комбинаций... И я не уверен, что не раскройся Нижний во втором тайме, Спартак победил бы. В 1-м тайме, Нижний очень грамотно играл, страховал зоны, и оень надёжно организовал зонную, подвижную оборону. А как только, после первой контратаки и гола напряжение спало, вот, тут то и начался разгром.
Посмотрим, что будет весной. Я далек от того, чтобы уже сейчас делать овации Станковичу. Достаточно вспомнить, какой невзрачный матч он провел против ЦСКА. То есть, игры яркие, сменяются посредственными. Есть, какая-то недосказанность в игре Спартака. Поэтому, я далек от эйфории. Я реалист, и только весна даст ответ. Мои Симпатия и Уважение к Спартаку общеизвестны, но только финиш чемпионата расставит всё по местам. Вот, тогда и поговорим...)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:10, ред.
Вы знаете, я обычно когда всё плохо пишу что всё плохо и отскочили, но по вчерашней игре не соглашусь, было в первом тайме несколько подходов и ударов по воротам, ощущение было что вот солидный Спартак взялся за дело и голы вопрос времени. И Угальде получал мяч на ударной позиции, и Бабич, и Маркиньос с Бонгондой били по воротам, и Мартинс. Привычной для Спартака импотенции в атаке не было в том виде в котором мы раньше её видели. Какая то слаженность появилась, больше точности передач, скорости, отсюда и голы. А так же я писал что Спартаку не хватает хитрости выманить противника на свою половину поля и тем самым футбол Станковича душит сам себя, пока рано говорить, но может серб читает Соккер.ру?)
112910415
112910415
сегодня в 05:05
доктор ! пациент беспрестанно и ни к месту поминает демона с сакральным именем Абаскаль !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:41
Весной посмотрим)) любит Спартак сам себе сложности придумывать
Capral
Capral
вчера в 23:15
У Моста уже конкретно начался пунктик на Абаскаля. Любой его комментарий заканчивается воспоминаниями про Абаскаля.
Что касается возможного чемпионства Спартака, то я бы пока не был столь категоричен. Вот даже сегодняшняя игра, точнее сказать 1-й тайм, показал, что Спартаку трудно играть в позиционную атаку, но повезло, что соперник раскрылся и получил три штуки. А если со Спартаком играть плотнее, то не факт, что Спартак победит. И всё таки, концовку сезона Спартак больше провёл на кураже, чем на классе. Да, сейчас звёзды так сошлись, что и разница в очках сократилась до минимума, и команда полетела... Но вот, что весной будет- загадка. Впрочем, весна для всех команд неприятное время года, так что, все будут очки терять...

Я бы вернулся к системе Весна-Осень и не копировал бы буржуйские чемпионаты.
Вобщем- Спартаку Удачи!!!!!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:55
Скажу так, Спартак действительно был лучшей командой в РПЛ в последних турах, команда была действительно КОМАНДОЙ, и эта пауза очень некстати для команды Станковича! Неизвестно как проявит себя Спартак в весенней части сезона, но сейчас они в ударе!
Гость
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