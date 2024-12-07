Мостовой: «Такой „Спартак“ может побороться за чемпионство»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» дома разгромили «Пари НН» со счётом 3:0.
Я вчера еще сказал, что будет 3:0. Обалдеть, даже счет угадал! Понятно было, что «Спартак» легко разберется с соперником – это и случилось. Угальде? Нападающего голы красят, а Манфред забивает в каждой игре, поэтому все, что я говорил, как раз и происходит: и «красно-белые» наверху, и Станкович в полнейшем порядке, как и вся команда. Я не устану повторять, сейчас главное, чтобы не появился Абаскаль нигде! Шансы на чемпионство? Я говорил еще в начале сезона, что «Спартак» с этим составом обязан быть в тройке, просто обязан – с закрытыми глазами. Конечно, сейчас реально побороться за чемпионство! Когда Станкович появился в команде, я сразу сказал, что он футбольный человек. Он в прошлом прекрасный футболист, а сейчас плодотворно работает в качестве главного тренера. Повторюсь, очень надеюсь, что не вылезет Абаскаль!
«Красно-белые» занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
Что значит выманить соперника? Это идиотское определение выдумали два м...а- Генич и психически больной Чердак!!! В советское время, ничего подобного и близко не было! Никто никого не выманивал. Я вспоминаю игры киевского Динамо в 1977г., с Баварией и Боруссией в КЧ, никто никого не выманивал, команды позиционно атаковали с подключением защитников. Тоже самое Спартак Бескова или тбилисцы при Ахалкаци. Так то были игры на высочайшем футбольном уровне!!! А сейчас, два ничтожества- Генич и Чердак решили, хоть как-то себя увековечить в российской истории!!!
Что значит выманить соперника? Это идиотское определение выдумали два м...а- Генич и психически больной Чердак!!! В советское время, ничего подобного и близко не было! Никто никого не выманивал. Я вспоминаю игры киевского Динамо в 1977г., с Баварией и Боруссией в КЧ, никто никого не выманивал, команды позиционно атаковали с подключением защитников. Тоже самое Спартак Бескова или тбилисцы при Ахалкаци. Так то были игры на высочайшем футбольном уровне!!! А сейчас, два ничтожества- Генич и Чердак решили, хоть как-то себя увековечить в российской истории!!!
Прошу простить, на несколько часов, Вас вынужден оставит.ь Спасибо за интересную беседу. И как всегда- Удачи, Вашему Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Прошу простить, на несколько часов, Вас вынужден оставит.ь Спасибо за интересную беседу. И как всегда- Удачи, Вашему Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Хотя вру, не со всем согласен, вижу наигранные стандарты, наработки по персональной игре Мартинса, Бонгонды. Сам факт того что он выпускает Мартинса когда нужен ещё один человек в штрафной. Всё таки что то от тактика в Станковиче имеется. Этих приятных мелочей очень много, долго перечислять. Но видно что процесс построения игры тоже идёт. Другое дело что стоит всё это на опорнике Умярове и это тревожно мягко говоря)
Хотя вру, не со всем согласен, вижу наигранные стандарты, наработки по персональной игре Мартинса, Бонгонды. Сам факт того что он выпускает Мартинса когда нужен ещё один человек в штрафной. Всё таки что то от тактика в Станковиче имеется. Этих приятных мелочей очень много, долго перечислять. Но видно что процесс построения игры тоже идёт. Другое дело что стоит всё это на опорнике Умярове и это тревожно мягко говоря)
И вам доброго дня!
И вам доброго дня!
Хорошего дня и Удачи!!!)))
Хорошего дня и Удачи!!!)))
Посмотрим, что будет весной. Я далек от того, чтобы уже сейчас делать овации Станковичу. Достаточно вспомнить, какой невзрачный матч он провел против ЦСКА. То есть, игры яркие, сменяются посредственными. Есть, какая-то недосказанность в игре Спартака. Поэтому, я далек от эйфории. Я реалист, и только весна даст ответ. Мои Симпатия и Уважение к Спартаку общеизвестны, но только финиш чемпионата расставит всё по местам. Вот, тогда и поговорим...)))
Посмотрим, что будет весной. Я далек от того, чтобы уже сейчас делать овации Станковичу. Достаточно вспомнить, какой невзрачный матч он провел против ЦСКА. То есть, игры яркие, сменяются посредственными. Есть, какая-то недосказанность в игре Спартака. Поэтому, я далек от эйфории. Я реалист, и только весна даст ответ. Мои Симпатия и Уважение к Спартаку общеизвестны, но только финиш чемпионата расставит всё по местам. Вот, тогда и поговорим...)))
Что касается возможного чемпионства Спартака, то я бы пока не был столь категоричен. Вот даже сегодняшняя игра, точнее сказать 1-й тайм, показал, что Спартаку трудно играть в позиционную атаку, но повезло, что соперник раскрылся и получил три штуки. А если со Спартаком играть плотнее, то не факт, что Спартак победит. И всё таки, концовку сезона Спартак больше провёл на кураже, чем на классе. Да, сейчас звёзды так сошлись, что и разница в очках сократилась до минимума, и команда полетела... Но вот, что весной будет- загадка. Впрочем, весна для всех команд неприятное время года, так что, все будут очки терять...
Я бы вернулся к системе Весна-Осень и не копировал бы буржуйские чемпионаты.
Вобщем- Спартаку Удачи!!!!!!!
Что касается возможного чемпионства Спартака, то я бы пока не был столь категоричен. Вот даже сегодняшняя игра, точнее сказать 1-й тайм, показал, что Спартаку трудно играть в позиционную атаку, но повезло, что соперник раскрылся и получил три штуки. А если со Спартаком играть плотнее, то не факт, что Спартак победит. И всё таки, концовку сезона Спартак больше провёл на кураже, чем на классе. Да, сейчас звёзды так сошлись, что и разница в очках сократилась до минимума, и команда полетела... Но вот, что весной будет- загадка. Впрочем, весна для всех команд неприятное время года, так что, все будут очки терять...
Я бы вернулся к системе Весна-Осень и не копировал бы буржуйские чемпионаты.
Вобщем- Спартаку Удачи!!!!!!!