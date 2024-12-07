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Сёмин назвал два клуба, которые могут составить конкуренцию «Зениту»

вчера, 23:07

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением об интриге в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался о преимуществах «Зенита» в чемпионской гонке.

Мы сможем сказать, что «Зенит» лучше других душит соперников, только в конце сезона. Но пока да, «Зенит» умеет душить соперников. В целом турнирная таблица стала плотнее. Плотнее, чем раньше. Думаю, сегодня «Краснодар» и в какой-то мере «Спартак» близки к тому, чтобы составить конкуренцию «Зениту».

На данный момент на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр. На второй строчке располагается «Краснодар», у которого 38 очков после 17 матчей. Замыкает тройку лидеров «Спартак», у которого 37 очков после 18 встреч.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:57
два клуба это Акрон и КрСоветов уже отодрали их по полной весной ещё с десяток будет
adekvat
adekvat
сегодня в 10:43
Крылья и Акрон, пока Семак у руля .
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:15, ред.
Сёмин прям как суперкомпьютер, вот где вижу настоящую серьёзную конкуренцию, в вычислительной мощности он может быть и проигрывает, но в логике рассуждений идут ноздря в ноздрю. Первые 3 места главные претенденты на чемпионство, кто бы мог подумать.
112910415
112910415
сегодня в 05:01
могли и другие люди назвать ...
wzax2byvqwtb
wzax2byvqwtb
сегодня в 00:37
Открыл всем глаза на ситуацию в РПЛ.
311
311
вчера в 23:42
Заглянул в таблицу и сказал, эксперт.
shlomo2
shlomo2
вчера в 23:40
Умеет Юрочка создать интригу в чемпионате....:)))
Futurista
Futurista
вчера в 23:36, ред.
Дайте-ка угадаю))...

stanichnik
stanichnik
вчера в 23:31
Завтра после окончания матча Краснодар-Ллкомотив количество конкурентов у питерцев может увеличиться.
Capral
Capral
вчера в 23:30
Сейчас уже надо писать- кому Зенит может составить конкуренцию, а не наоборот. И о какой концовке сезона он говорит? Весной, Зенит хромал на обе ноги, и только два подозрительных матча и чех подарили Зениту чемпионство...
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