Президент ПСЖ: «Суперлига существует только в головах заблуждающихся людей»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи жестко высказался о Суперлиге.
Суперлиги не существует. На самом деле она никогда не существовала, разве что в головах нескольких заблуждающихся людей. А сейчас, с новым форматом трех мужских турниров УЕФА и обновленным клубным чемпионатом мира ФИФА, тем более невозможно. Никто не поддержит это: ни болельщики, ни игроки, ни медиа, ни правительства, ни клубы. Вы знаете, что только два клуба поддерживают Суперлигу. Надеюсь, однажды они поймут свою ошибку и вернутся в европейскую семью.
Хелаифи глуп. Он не понимает, что новый клубный чемпионат мира, который через пару лет поглотит Лигу Чемпионов, - это и есть Суперлига.
P.S. Жаль ПСЖ. Такой был шикарный проект... и так его бездарно про...рать мог только товарищ Насер..., что он, собсно, и сделал.
PP.SS. Всё..., кажись я окончательно созрел. Буду менять клуб, за который болею.
Хелаифи глуп. Он не понимает, что новый клубный чемпионат мира, который через пару лет поглотит Лигу Чемпионов, - это и есть Суперлига.
P.S. Жаль ПСЖ. Такой был шикарный проект... и так его бездарно про...рать мог только товарищ Насер..., что он, собсно, и сделал.
PP.SS. Всё..., кажись я окончательно созрел. Буду менять клуб, за который болею.