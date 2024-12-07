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Президент ПСЖ: «Суперлига существует только в головах заблуждающихся людей»

вчера, 17:21

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи жестко высказался о Суперлиге.

Суперлиги не существует. На самом деле она никогда не существовала, разве что в головах нескольких заблуждающихся людей. А сейчас, с новым форматом трех мужских турниров УЕФА и обновленным клубным чемпионатом мира ФИФА, тем более невозможно. Никто не поддержит это: ни болельщики, ни игроки, ни медиа, ни правительства, ни клубы. Вы знаете, что только два клуба поддерживают Суперлигу. Надеюсь, однажды они поймут свою ошибку и вернутся в европейскую семью.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ 3epha66hqvrh (раскрыть)
сегодня в 12:35
У него столько денег, что сам может поделиться с другими. А по поводу этой Суперлиги, он с самых первых дней отказался вступать в него, как и Бавария. Это 2 ТОП клуба, которые изначально были против, пока другие вступали туда.
zakwuwh487nr
zakwuwh487nr
вчера в 19:05
Не катарцу говорить о европейской семье)))
3epha66hqvrh
3epha66hqvrh
вчера в 19:04
Что, никто с тобой поделиться не захотел?
112910415
112910415
вчера в 18:14
всё пройдёт - и печаль, и радость ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:31, ред.
Это чья голова заблуждается ? ))
Хелаифи глуп. Он не понимает, что новый клубный чемпионат мира, который через пару лет поглотит Лигу Чемпионов, - это и есть Суперлига.

P.S. Жаль ПСЖ. Такой был шикарный проект... и так его бездарно про...рать мог только товарищ Насер..., что он, собсно, и сделал.

PP.SS. Всё..., кажись я окончательно созрел. Буду менять клуб, за который болею.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:22
Думаю, только в самых жадных головах...
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