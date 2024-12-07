Президент ПСЖ: «Суперлига существует только в головах заблуждающихся людей»

Президент ПСЖ жестко высказался о Суперлиге.

Суперлиги не существует. На самом деле она никогда не существовала, разве что в головах нескольких заблуждающихся людей. А сейчас, с новым форматом трех мужских турниров УЕФА и обновленным клубным чемпионатом мира ФИФА , тем более невозможно. Никто не поддержит это: ни болельщики, ни игроки, ни медиа, ни правительства, ни клубы. Вы знаете, что только два клуба поддерживают Суперлигу. Надеюсь, однажды они поймут свою ошибку и вернутся в европейскую семью.