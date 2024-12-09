Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвёл итоги 2024 года.
Год получился рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы.
А я могу со стопроцентной уверенностью сказать, куда тебе скоро посоветуют пойти. Направление, кстати, очень известное и весьма популярное для рекомендации не особо нужным людям с весьма оживлённым односторонним пешим движением
А я могу со стопроцентной уверенностью сказать, куда тебе скоро посоветуют пойти. Направление, кстати, очень известное и весьма популярное для рекомендации не особо нужным людям с весьма оживлённым односторонним пешим движением
А с учётом итоговых 0:15 по факту выходит, что соответствует действительности только первая часть этого постулата, так как особого крепчания пока что-то не заметно)
А с учётом итоговых 0:15 по факту выходит, что соответствует действительности только первая часть этого постулата, так как особого крепчания пока что-то не заметно)