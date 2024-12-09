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Черчесов подвёл итоги 2024 года

вчера, 13:18

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвёл итоги 2024 года.

Год получился рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:54
мог бы работать министром, причём любым !
adekvat
adekvat
вчера в 15:28
Петросян отдыхает, что за чушь он несет.
bkp8c632cebb
bkp8c632cebb
вчера в 15:24
я могу сказать, куда идет европейский футбол

А я могу со стопроцентной уверенностью сказать, куда тебе скоро посоветуют пойти. Направление, кстати, очень известное и весьма популярное для рекомендации не особо нужным людям с весьма оживлённым односторонним пешим движением
pbxfu7573s2z
pbxfu7573s2z
вчера в 15:14
А если подвести итоги того, что бодро наговорил усатый физрук, то получится всем известное выражение "Нас того, а мы крепчаем!"
А с учётом итоговых 0:15 по факту выходит, что соответствует действительности только первая часть этого постулата, так как особого крепчания пока что-то не заметно)
drug01
drug01
вчера в 14:39
Неужели не ясно что пора уходить...
xpcq6pfpmss7
xpcq6pfpmss7
вчера в 13:52
Итоги неутешительные, можно сказать пора с ним прощаться
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 13:39
Такое не относится к личным оскорблениям пользователя, но подобные комментарии могут попасть в не топ, в зависимости от конкретного случая.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
Уж , что , что Станислав, а итоги Вы подводить умеете, можно сказать даже , что у Вас к этому большой талант...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:29
Чемоданы собрал уже?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:26
Как всегда, одна болтовня...
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