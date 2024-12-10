Кварацхелия получил травму в матче с «Лацио»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия получил повреждение в поединке Серии А против «Лацио» (0:1).
У игрока диагностировано незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.
О сроках восстановления не сообщается.
Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия получил повреждение в поединке Серии А против «Лацио» (0:1).
У игрока диагностировано незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.
О сроках восстановления не сообщается.
А в ЛЧ, в прошлом сезоне, какой ужас...
А в ЛЧ, в прошлом сезоне, какой ужас...
нравится эти истории и воспоминания, которыми ты делишь с нами))
всегда полезно такой обмен мнениями, эта хорошая возможность взглянуть на точку зрения многиз людей, думаю, это дает нам всем качество в информации.
даже если мы не согласны))
нравится эти истории и воспоминания, которыми ты делишь с нами))
всегда полезно такой обмен мнениями, эта хорошая возможность взглянуть на точку зрения многиз людей, думаю, это дает нам всем качество в информации.
даже если мы не согласны))
это признала лига.
думаю, что итальянские футбольные функционеры все таки разбираются в футболе на проф.уровне))
это признала лига.
думаю, что итальянские футбольные функционеры все таки разбираются в футболе на проф.уровне))
и это факт))
ты несправедлив.
и это факт))
ты несправедлив.
с удинезе и дженоа на выезде, и дом.игра с венецией.
посмотрим, как сыграет наполи))
мой прогноз - 4 балла возьмут.
в январе очень сложные игры с юве, аталантой, фиорентиной.
как раз хвичи успеет вернутся.
с удинезе и дженоа на выезде, и дом.игра с венецией.
посмотрим, как сыграет наполи))
мой прогноз - 4 балла возьмут.
в январе очень сложные игры с юве, аталантой, фиорентиной.
как раз хвичи успеет вернутся.
теперь до конца года Наполи будет из Кварацхелия.
придется Давида Нереса выпускать, пока грузин не вернется.
здоровья тебе, Хвичи!
теперь до конца года Наполи будет из Кварацхелия.
придется Давида Нереса выпускать, пока грузин не вернется.
здоровья тебе, Хвичи!
Да Вы, батенька- Поэт!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Да Вы, батенька- Поэт!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣