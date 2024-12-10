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Кварацхелия получил травму в матче с «Лацио»

вчера, 17:13

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия получил повреждение в поединке Серии А против «Лацио» (0:1).

У игрока диагностировано незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.

О сроках восстановления не сообщается.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:28
протон.

А в ЛЧ, в прошлом сезоне, какой ужас...
протон
протон
вчера в 21:17
В 15 играх 5 мячей так себе, стоит не забывать в прошлом году из 20 матчей было 0. Провал Евро -24.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:55
Ты пойми меня правильно, мне уже много лет, я видел- и настоящих футболистов, и настоящий футбол. После той, Великой и Грандиозной Серии А в нулевых, на нынешний итальянский футбол- без слёз не взглянешь... Поэтому, когда я читаю про грузина, я понимаю, как низко пал итальянский футбол. Или, этот, истукан Довбик. Это ж пародия на футбол!!! Позор Примере, если такое убожество стало лучшим бомбардиром!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50
да, читаю почти все твои посты здесь, Капрал.
нравится эти истории и воспоминания, которыми ты делишь с нами))
всегда полезно такой обмен мнениями, эта хорошая возможность взглянуть на точку зрения многиз людей, думаю, это дает нам всем качество в информации.
даже если мы не согласны))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:39
Если ты меня регулярно читаешь, а ты, точно это делаешь, то должен был заметить, что я, неоднократно приводил статьи из итальянской ведущей прессы, где грузина опускали ниже плинтуса. Как видишь- это уже не мои придирки. "Бледная тень"- тоже не мои хотелки. Был лучшим в Серии А? Да, было такое, хотя, в том же сезоне, Осимхен был лучше, играл стабильно, практически без спадов. А грузин, один раз остался без Осимхена в ЛЧ, в игре с Мuланом, и тут же растворился, а еще- привез гол в свои ворота, который, в итоге, по сумме двух матчей и стал решающим... Да разве только это. У него агент гениальный пиарщик- это надо признать!!! Какие заказухи он делал- от Виери, от Гуцаева, как пиарил Хвичку на разных уровнях, аж голова кругом шла!!! А сейчас, что? Да ничего, ожидаемый финал...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:31
это не я признал хвичи лучшим игроком серии а.
это признала лига.
думаю, что итальянские футбольные функционеры все таки разбираются в футболе на проф.уровне))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:18
Все индивидуально. Кому то надо пару недель, кому то пару месяцев.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:12
Перестань. В чем он лучший? Я же неоднократно приводил тебе статистику, железобетонную, где это посмешище проваливалось. В Серии А лучший? Вопрос- с кем? Он уже даже с последними командами ничего поделать не может... Ты можешь его пиарить сколько угодно, но как видишь, никто из серьезных команд, им не интересуется... На Осимхена виды есть из АПЛ, а на этого, кто?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:06
Хвичи один из лучших игроков Серии А.
и это факт))
ты несправедлив.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:04
Ничего серьезного у него нет. Все три игры в этом году проходные, можно побеждать и без него.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
до нового года 3 матча.
с удинезе и дженоа на выезде, и дом.игра с венецией.
посмотрим, как сыграет наполи))
мой прогноз - 4 балла возьмут.
в январе очень сложные игры с юве, аталантой, фиорентиной.
как раз хвичи успеет вернутся.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:44
А я думаю- Наполи оживет. Не будет тормоза, с его идиотским дриблингом, где надо и не надо, и который- он пиарит везде...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:42
жаль.
теперь до конца года Наполи будет из Кварацхелия.
придется Давида Нереса выпускать, пока грузин не вернется.
здоровья тебе, Хвичи!
Capral
Capral
вчера в 19:10
Протон.

Да Вы, батенька- Поэт!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
протон
протон
вчера в 18:42
Связки растянулись, ноги разошлись,шрамы на коленках в этом весь грузин.
shlomo
shlomo
вчера в 18:09, ред.
Еле еле прочитал диагноз....непонятно одно, если он известен, то почему нет сроков восстановления..... или это хитрый ход.
drug01
drug01
вчера в 18:05
Очень жаль только пошла игра!!!
cu25vuxdy6ne
cu25vuxdy6ne
вчера в 17:43
Для Неаполя это большая проблема
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