Кварацхелия получил травму в матче с «Лацио»

Обошёл новую российскую звезду и второго Кордобу.

В пятом туре Лиги чемпионов «Байер» принимает «Интер». Мы предлагаем

В очередном туре Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет с «Реалом». Мы предлагаем