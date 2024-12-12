Стали известны подробности о повреждениях Лофтус-Чика и Мораты

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вчера, 18:42

На 28-й минуте матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Црвеной Звездой» (2:1) из-за повреждения поле покинул полузащитник , спустя минуту замена потребовалась и .

Сегодня были проведены более тщательные обследования, чтобы установить диагноз и время восстановления футболистов.

Рубен Лофтус-Чик получил травму бедра. На данный момент его состояние весьма критическое, и ожидается, что он будет отсутствовать как минимум пару недель. Кроме того, через 7-10 дней ему будет проведено новое клиническое обследование.

Мората, скорее всего, пропустит матч с «Дженоа», однако его ситуация выглядит более позитивно. Нападающий сообщил о мышечном повреждении, при этом обследование исключило травму приводящих мышц.