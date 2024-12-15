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Спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос о возможной замене Кейну

сегодня, 09:02

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о возможности зимнего трансфера в качестве замены нападающему Харри Кейну.

Мы считаем, что у нас есть состав, который обладает достаточным качеством, чтобы достичь поставленных целей. Как говорится, «Бавария» тоже не машина для печатания денег. У «Баварии» великолепные финансовые показатели. У нас такие хорошие цифры потому, что мы всегда думаем и в экономическом ключе.

Ранее «Бавария» проиграла «Майнцу» в матче 14-го тура Бундеслиги (1:2). Кейн пропустил игру из-за травмы.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:05
А Макс Эберль - точно немец ?)
Гость
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