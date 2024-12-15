Спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос о возможной замене Кейну

Спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос о возможности зимнего трансфера в качестве замены нападающему Х.

Мы считаем, что у нас есть состав, который обладает достаточным качеством, чтобы достичь поставленных целей. Как говорится, «Бавария» тоже не машина для печатания денег. У «Баварии» великолепные финансовые показатели. У нас такие хорошие цифры потому, что мы всегда думаем и в экономическом ключе.