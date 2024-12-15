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Президент «Титана» о возможном переходе Деле Алли: «Мы общаемся»

сегодня, 22:39

Президент медиафутбольной команды «Титан» Александр Зуев прокомментировал информацию об интересе к бывшему полузащитнику «Тоттенхэма» и «Эвертона» Деле Алли.

Я никогда не любил личное выливать в публичное. Сколько помню, все переговоры проходили тихо и без лишней шумихи, только когда получали положительный ответ — начинали подогревать трансфер. Тут так же: я не хочу эту историю как-то греть. Мы общаемся, что будет дальше — покажет время.

То, что агентство опровергло переход… Ну, тут реагировать как-то не имеет смысла. В общем и целом — ждём. Действительно ли переход может состояться? Самуэль Это'О как-то в «Анжи» приехал играть, почему Алли не может?

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 23:06
"Самуэль Это'О как-то в «Анжи» приехал играть, почему Алли не может?" Сказать что господин Зуев в какой-то параллельной реальности живет, наверное не сказать ничего. Не в курсе, может денег у него не меньше, чем у Керимова, может больше, не суть. Просто мальца времена поменялись в определенном плане, и это факт. Вы с переходом господина Алли можете условно как списанной торбой носиться, скажем так, взрывая информационное пространство и привлекая к себе внимание. Керимов,тогда приглашая игроков высокого уровня клуб решил поднять по меркам РПЛ, определенные успехи имели место быть как во внутреннем чемпионате, так и в ЕК в плане результатов с отдельными клубами. Не стану развивать тему, дабы эфир не засорять. В общем успехов Вам господин Зуев в Вашем нелегком деле в плане подписания господина Алли, побольше хайпа и нахождения в топах новостей. Всегда говорю за себя, ежели подпишете, то мне, сирому и убогому болельщику РПЛ будет фиолетово.. Как-то так с моей колокольни.
матос
матос
сегодня в 22:54
Больше ЭтоО в российском футболе не получал бабла наверное никто и не получит... Керимов сделал Самуэля на много лямов евриков богаче чем у него уже было. Алли такое не светит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:52
Не более, чем пиар-ход. Теперь про Титан немножко поговорят...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:43
Даже и ответил как то по "медиафутбольному" - "Мы общаемся"...)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:41
Пургу гонит! Это же сколько надо насыпать Алли чтобы он приехал!!!
Гость
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