Президент «Титана» о возможном переходе Деле Алли: «Мы общаемся»

Президент медиафутбольной команды «Титан» Александр Зуев прокомментировал информацию об интересе к бывшему полузащитнику «Тоттенхэма» и «Эвертона» .

Я никогда не любил личное выливать в публичное. Сколько помню, все переговоры проходили тихо и без лишней шумихи, только когда получали положительный ответ — начинали подогревать трансфер. Тут так же: я не хочу эту историю как-то греть. Мы общаемся, что будет дальше — покажет время.

То, что агентство опровергло переход… Ну, тут реагировать как-то не имеет смысла. В общем и целом — ждём. Действительно ли переход может состояться? Самуэль Это'О как-то в «Анжи» приехал играть, почему Алли не может?