«Тоттенхэм» поддержит запуск второго сезона сериала «Игра в кальмара»

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сегодня, 11:36

«Тоттенхэм» стал партнёром Netflix с целью поддержки запуска предстоящего второго сезона сериала «Игра в кальмара», который стартует 26 декабря.

Первый сезон южнокорейского проекта начал транслироваться в сентябре 2021 года и стал самым просматриваемым сериалом американского стримингового сервиса в истории.

В рамках сотрудничества запланированы активности для болельщиков перед матчами АПЛ с «Ливерпулем» (22 декабря) и «Вулверхэмптоном» (29 декабря) с участием персонажей сериала. Также будут специальные визуальные элементы на светодиодных экранах стадиона, а в перерыве матча с мерсисайдцами на арене покажут трейлер второго сезона.

Кроме того, «шпоры» выпустят эксклюзивный тематический контент на своих каналах, а игроки мужской и женской команд примут участие в некоторых из испытаний, ставших известными благодаря шоу.