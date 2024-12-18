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«Тоттенхэм» поддержит запуск второго сезона сериала «Игра в кальмара»

сегодня, 11:36

«Тоттенхэм» стал партнёром Netflix с целью поддержки запуска предстоящего второго сезона сериала «Игра в кальмара», который стартует 26 декабря.

Первый сезон южнокорейского проекта начал транслироваться в сентябре 2021 года и стал самым просматриваемым сериалом американского стримингового сервиса в истории.

В рамках сотрудничества запланированы активности для болельщиков перед матчами АПЛ с «Ливерпулем» (22 декабря) и «Вулверхэмптоном» (29 декабря) с участием персонажей сериала. Также будут специальные визуальные элементы на светодиодных экранах стадиона, а в перерыве матча с мерсисайдцами на арене покажут трейлер второго сезона.

Кроме того, «шпоры» выпустят эксклюзивный тематический контент на своих каналах, а игроки мужской и женской команд примут участие в некоторых из испытаний, ставших известными благодаря шоу.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:50
Ну говорил же - не так поймут...)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:35
    Варвар7
    Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 12:30
    Вряд ли , вдруг не так будут поняты - ведь в том сериале очень много похожих на Сона людей....)))
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 12:27
    А если ещё ТТХ возьмёт себе на "вооружение" несколько "убойных" схем из той игры, то равных им в АПЛ точно не будет...)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:52
    Сона не позвали сыграть там роль?)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:38
    Довольно неожиданный ход...
    Гость
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