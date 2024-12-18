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Сафонов подарил дочери квартиру, которая оценивается в 60 миллионов рублей

сегодня, 11:08

Адвокат вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова Андрей Крючков заявил, что футболист подарил своей дочери квартиру стоимостью 60 миллионов рублей.

Анастасия Сафонова позиционирует себя в суде и в своих соцсетях как жертва, но в чем её жертвенность? Ни ей, ни ребёнку ничего не угрожает. Они ни в чём не нуждаются. Отец ребёнка полностью организовал комфортные условия для мамы и дочери, подарил квартиру (к слову сказать, её стоимость сейчас составляет около 60 млн. рублей), ежемесячно продолжает перечислять значительные суммы на содержание дочери, которые в десятки раз превышают суммы, установленные государством для этих же целей для российских детей.

Однако Анастасия ни себя, ни дочь с обычным русским народом не ассоциирует и заявляет, что даже миллиона рублей недостаточно для удовлетворения нужд ребёнка в месяц. А где социальная справедливость, опираясь на которую кричит на каждом углу Анастасия, откровенно вводя всех в заблуждение относительно нарушения прав её ребёнка? Вы вдумайтесь в эту сумму! Это годовой доход среднестатистического гражданина России. Майя не только дочь Анастасии, но и Матвея тоже, и он хочет счастья своему ребёнку. Матвей не хочет выполнять непомерные требования его бывшей супруги, что не имеет ничего общего с вопросом содержания дочери.

Ранее сообщалось, что сторона Сафонова обжалует решение по делу об алиментах.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 15:17
Нанял бы кого-нибудь чтобы удавить эту стерву!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 13:15
Вышла за деньги замуж- жизнь удалась!
,,Хочу быть царицею морскою"- новая цель.
Матвей- рабочий мул, которого 58ят и российский суд, и бывшая жена. Жалко Матвея, жалко. Была любовь, прошла, и теперь он раб бывшей жены, и до его проблем суду дела нет.
Ребенку миллион рублей в месяц мало: на еду и одежду не хватает!!! Ужас! Ребенок в опасности! Работать самой? Да что вы, как можно? А кто за ребенком будет смотреть?
Лицемерие и цинизм суд не видит в ее действиях, понятно.
Но здравый смысл должен быть у них в головах или они сами нуждаются по миллиону в месяц на жизнь?
Твари последними так не поступают! Или законы такие подлые? Думаю, и твари последними, и законы .такие.
sv_1969
sv_1969 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 12:24
Дык это и надо делать! Отец обязан содержать детей!Но вот такие "мамы"должны заставить людей которые хорошо зарабатывают , думать головой , а не .....!Беда в том что ребенок ни в чем не виноват!А вот эта тетя теперь будет тащить из Моти все жилы! Попал парень!
112910415
112910415
сегодня в 12:15
закон, блин ... закон !
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:18
Я бы на месте футболистов, и вообще на месте любых богачей, перед женитьбой составлял бы договор, что жене после развода фиг достанется, а детей буду содерживать в рамках разумного, все мы понимаем что детям в возрасте 5-6 лет, десятки миллионов не нужны. оставить им квартиры, каждому, обеспечивать всем что надо, с верху еще по 100-200 т скидывать в месяц, достаточно. А эти стервы хотят 50% имущества, который человек заслужил всю жизнь выкладываясь в свою профессию.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:16
Такие законы. 25% от зп будь добр перечислять
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:12
Ну не жене же.... вот она и поднимает "пургу" вокруг него...
Гость
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