Сафонов подарил дочери квартиру, которая оценивается в 60 миллионов рублей

Адвокат вратаря ПСЖ и сборной России Андрей Крючков заявил, что футболист подарил своей дочери квартиру стоимостью 60 миллионов рублей.

Анастасия Сафонова позиционирует себя в суде и в своих соцсетях как жертва, но в чем её жертвенность? Ни ей, ни ребёнку ничего не угрожает. Они ни в чём не нуждаются. Отец ребёнка полностью организовал комфортные условия для мамы и дочери, подарил квартиру (к слову сказать, её стоимость сейчас составляет около 60 млн. рублей), ежемесячно продолжает перечислять значительные суммы на содержание дочери, которые в десятки раз превышают суммы, установленные государством для этих же целей для российских детей.

Однако Анастасия ни себя, ни дочь с обычным русским народом не ассоциирует и заявляет, что даже миллиона рублей недостаточно для удовлетворения нужд ребёнка в месяц. А где социальная справедливость, опираясь на которую кричит на каждом углу Анастасия, откровенно вводя всех в заблуждение относительно нарушения прав её ребёнка? Вы вдумайтесь в эту сумму! Это годовой доход среднестатистического гражданина России. Майя не только дочь Анастасии, но и Матвея тоже, и он хочет счастья своему ребёнку. Матвей не хочет выполнять непомерные требования его бывшей супруги, что не имеет ничего общего с вопросом содержания дочери.