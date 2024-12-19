Стало известно, присоединится ли Рамос к «Боке Хуниорс»

Испанский защитник Серхио Рамос не станет подписывать контракт с «Бока Хуниорс». На днях руководство аргентинского клуба связалось с Рамосом, чтобы предложить соглашение. Защитник поблагодарил за интерес и ответил отказом.
Напомним, в июле текущего года Рамос покинул «Севилью». С тех пор 38-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Ранее портал Goal включил Рамоса в список лучших футболистов XXI века.
надо быть тренированным,в тонусе,только не говорите Он самостоятельно, по хорошему нагрузки в команде,да ещё в той
которая нравится,приводят к положительной динамике,застоялые,
возрастные мышцы не прощают!!! Или в "ОБОЗ" Сережа,адиос!!!
надо быть тренированным,в тонусе,только не говорите Он самостоятельно, по хорошему нагрузки в команде,да ещё в той
которая нравится,приводят к положительной динамике,застоялые,
возрастные мышцы не прощают!!! Или в "ОБОЗ" Сережа,адиос!!!