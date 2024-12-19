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Стало известно, присоединится ли Рамос к «Боке Хуниорс»

сегодня, 11:47

Испанский защитник Серхио Рамос не станет подписывать контракт с «Бока Хуниорс». На днях руководство аргентинского клуба связалось с Рамосом, чтобы предложить соглашение. Защитник поблагодарил за интерес и ответил отказом.

Напомним, в июле текущего года Рамос покинул «Севилью». С тех пор 38-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Ранее портал Goal включил Рамоса в список лучших футболистов XXI века.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 12:43
...уже полгода "дурака валяет", это тебе не 17-цать, тут каждый день
надо быть тренированным,в тонусе,только не говорите Он самостоятельно, по хорошему нагрузки в команде,да ещё в той
которая нравится,приводят к положительной динамике,застоялые,
возрастные мышцы не прощают!!! Или в "ОБОЗ" Сережа,адиос!!!
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:05
Уж лучше тогда к Саудитам за пенсией ☝️😜
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:52
Вроде Серёга хотел продолжить карьеру. Наверное мало предложили. А может далеко
Гость
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