Стало известно, присоединится ли Рамос к «Боке Хуниорс»

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сегодня, 11:47

Испанский защитник не станет подписывать контракт с «Бока Хуниорс». На днях руководство аргентинского клуба связалось с Рамосом, чтобы предложить соглашение. Защитник поблагодарил за интерес и ответил отказом.

Напомним, в июле текущего года Рамос покинул «Севилью». С тех пор 38-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Ранее портал Goal включил Рамоса в список лучших футболистов XXI века.