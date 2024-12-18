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План «двухэтапного продления» контракта Ямаля с «Барсой» остаётся в силе

сегодня, 10:34

«Барселона» собирается продлить контракт с вингером Ламином Ямалем.

На церемонии награждения Golden Boy агент футболиста Жорже Мендеш подтвердил, что план «двухэтапного продления», установленный летом 2023 года представителем игрока и спортивным директором «Барселоны» Деку, остаётся в силе.

Тогда нападающий подписал соглашение только до 2026 года, поскольку ограничения ФИФА не позволяют несовершеннолетнему спортсмену заключать договор на срок более трёх лет. В связи с этим стороны договорились продлить контракт до 2030 года, когда форварду исполнится 18 лет.

По информации источника, экономическая составляющая изменилась в связи с успехами Ямаля в прошлом сезоне, а также победой на чемпионате Европы и получением наград лучшему молодому футболисту года. Его рыночная стоимость увеличилась до 150 млн евро. Поэтому условия нового соглашения всё ещё изучаются. Мендеш недавно находился в Барселоне, чтобы продолжить переговоры.

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сегодня в 12:04
Тут Барселоне главное сразу обговорить отсрочку платежей по зарплате.
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