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«Пари НН» подпишет нападающего «Левски» Сангаре

сегодня, 19:18

Нападающий болгарского клуба «Левски» Мустафа Сангаре в ближайшее время перейдет в российский «Пари Нижний Новгород».

Переговоры клубов о переходе 25-летнего француза должны завершиться в течение нескольких дней.

Сангаре выступает за «Левски» с лета нынешнего года. В составе софийского клуба он провел 20 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с болгарским клубом рассчитан до 2027 года.

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Все комментарии
k9yus3vk5c27
k9yus3vk5c27
сегодня в 21:24
Для НН сгодится)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:01
Что то какие то сомнительные трансферы у фармацевта...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:47, ред.
Бог наградил его высоким ростом(1.96м). На стандартах должен быть очень полезен. Интересно посмотреть, как у него с координацией, скоростью и главное с футбольным интеллектом? Судя по цене на трансфермаркете, игрок не особо котируется в Европе, иначе бы и у себя на родине был бы востребован. Ну посмотрим, как у него сложится в Нижнем. У нас в России уже есть один нападающий из софийского Левски, да ещё какой! Роналдо! Правда не Криштиану, а Сезар, ну всё равно ростовские болельщики им не нарадуются, в тридцати играх за жёлто-синих забил десять мячей в РПЛ. Бог даст и француз Сангаре приживётся в Нижнем.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:39
А что, кроме сомнительного француза в болгарском клубе, больше ничего не было? Интересно, откуда у клуба, сидящего на шее у бюджета Нижегородской области, средства на зарубежные командировки? Или его брали без просмотра, по резюме? Где берёт валюту на трансферы нищий по бумагам клуб?
drug01
drug01
сегодня в 19:30
Он должен усилить игру Пари НН
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