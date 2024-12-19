«Пари НН» подпишет нападающего «Левски» Сангаре

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сегодня, 19:18

Нападающий болгарского клуба «Левски» в ближайшее время перейдет в российский «Пари Нижний Новгород».

Переговоры клубов о переходе 25-летнего француза должны завершиться в течение нескольких дней.

Сангаре выступает за «Левски» с лета нынешнего года. В составе софийского клуба он провел 20 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с болгарским клубом рассчитан до 2027 года.