«Зенит» рассматривает вариант с подписанием ещё одного бразильского игрока...

Руководство «Зенита» планирует совершить трансфер на вход из клуба чемпионата Бразилии во время зимнего трансферного окна.
По информации источника, скауты «сине-бело-голубых» в настоящее время активно изучают бразильский рынок в поиске игроков на проблемные позиции. У «Зенита» сейчас есть достаточное количество средств для нескольких покупок зимой.
На данный момент заявка «Зенита» насчитывает девятерых бразильцев, включая вернувшегося из аренды в «Гремио» Ду Кейроса.
У «сине-бело-голубых» только одна проблемная позиция Главный тренер футбольного клуба.
У «сине-бело-голубых» только одна проблемная позиция Главный тренер футбольного клуба.