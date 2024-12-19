«Зенит» рассматривает вариант с подписанием ещё одного бразильского игрока...

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сегодня, 20:18

Руководство «Зенита» планирует совершить трансфер на вход из клуба чемпионата Бразилии во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, скауты «сине-бело-голубых» в настоящее время активно изучают бразильский рынок в поиске игроков на проблемные позиции. У «Зенита» сейчас есть достаточное количество средств для нескольких покупок зимой.

На данный момент заявка «Зенита» насчитывает девятерых бразильцев, включая вернувшегося из аренды в «Гремио» .