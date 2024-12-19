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«Зенит» рассматривает вариант с подписанием ещё одного бразильского игрока

сегодня, 20:18

Руководство «Зенита» планирует совершить трансфер на вход из клуба чемпионата Бразилии во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, скауты «сине-бело-голубых» в настоящее время активно изучают бразильский рынок в поиске игроков на проблемные позиции. У «Зенита» сейчас есть достаточное количество средств для нескольких покупок зимой.

На данный момент заявка «Зенита» насчитывает девятерых бразильцев, включая вернувшегося из аренды в «Гремио» Ду Кейроса.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 21:50
Доброго здоровья, stanichnik! А вот это нам лучше известно, какая у нас проблема. И по поводу нашего главного тренера, обсуждать логично тем, с кем он работает, а не прохожим с улицы. Я понимаю что подобные статьи, от сомнительных источников, периодически набрасывают на вентилятор для любителей побросаться грязью, но серьёзным людям это зачем?)
nikolah
nikolah ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 21:45
Для актива в первую очередь, тут сразу столько людей слетается))
Хиромант
Хиромант
сегодня в 21:31
«Зенит» рассматривает вариант с подписанием ещё одного бразильского игрока...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1395984/du-keyros-zenit 19.12.2024

- И никакой конкретики... Так себе - закинули удочку - авось кто-то клюнет и начнёт всё это обсуждать...

- А вот я рассматриваю фото одной очень красивой женщины. Правда россиянка, но тем не менее я тоже "рассматриваю варианты"...

- Ну и чья история вам интереснее?
memphis
memphis
сегодня в 21:20
И никакого лимита и коррупции
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:35
Доброго Здоровья,Alex!
Питерские скауты любят работать в Бразилии, там сейчас тепло, а на песчаных пляжах столько перспективных молодых футболистов, что все проблемные позиции можно закрыть.))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:31
Зенит продолжает целенаправленно работать на бразильском футбольном рынке. Конечно, в Бразилии не очень трудно найти качественных игроков любой ценовой категории. Питерский клуб там в большом почёте... Потому, что постоянно переплачивает...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:30
По информации источника, скауты «сине-бело-голубых» в настоящее время активно изучают бразильский рынок в поиске игроков на проблемные позиции.

У «сине-бело-голубых» только одна проблемная позиция Главный тренер футбольного клуба.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:22
Почему только одного? Лучше оптом брать
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