Гвардиоле нужен лидер «Спартака». На легионера-открытие РПЛ очередь из английских грандов

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21 декабря 2024, 19:04

Костариканцу лучше обдумать своё будущее.

Манфред Угальде весной 2024 года – провальный трансфер, футболист, которого не видно на поле, нападающий без голов. Он же в первой части текущего сезона – открытие и головная боль защитников соперника. Костариканец проделал огромный путь и расцвёл, а теперь появилась информация, что его перформансы в России пришлись по душе топ-клубам АПЛ . Форварду пора обдумать дальнейшие действия по карьере.

Длительный контракт, со Станковичем есть неплохие перспективы

Иногда лучше не рушить то, что и так работает. Агент футболиста отмечал, что условия контракта со «Спартаком» очень выгодные – костариканец попал в идеальную для себя обстановку. Зарплата внушительная, игра за российский топ-клуб, длительный контракт (действует до 2028 года). Так ещё и вырисовываются перспективы. Назначение Деяна Станковича многое поменяло в клубе.

Пока кажется, что это тот типаж тренера, который нужен «красно-белым»: харизматичный мотиватор, за которого хочется биться. Москвичи выкладываются в топ-матчах, не теряют концентрацию ни на секунду. Пришёл результат – москвичи забрались в топ-3 к зимней паузе. И лично у Манфреда складываются отличные отношения с тренером.

Станкович подобрал ключик к форварду, плюс в команде добавились игроки, которые отлично раскрывают его потенциал. На выходе Угальде выстрелил осенью, стал лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре, а также главным бомбардиром команды, которая спонтанно ворвалась в чемпионскую гонку. Это то, от чего не стоит отказываться.

Гвардиоле нужен сменщик для Холанда

Но и АПЛ ждать не будет – тем более в списке кандидатов на Манфреда называют топ-клубы. «Сити» столкнулся с серьёзными проблемами, теряет высоту в таблице, при этом фундаментально это очень мощный проект, попасть в который мечтает каждый.

К тому же перспективы для Манфреда не самые плохие. Помимо щедрых условий по контракту («горожане» точно не обидят) будет и игровая практика. На данный момент Эрлинг Холанд – единственный форвард в команде. И ему нужна возможность для восстановления. Манфред способен забрать на себя часть нагрузки, так что шанс ему точно предоставят.

Плюс игровые качества в целом отвечают требованиям Пепа. Испанец предпочитает форвардов с широким функционалом – тех, которые хорошо обращаются с мячом, не боятся черновой работы, успешны в единоборствах и быстро принимают решения. Козырь Угальде – игра в касание.

Артета давно ищет нападающего, Угальде – его типаж

Острие – главная болевая точка «канониров». Проблемы тянутся не первый год. Изначально позицию закрыли Габриэлем Жезусом, но, когда «Арсенал» достиг уровня «Сити», бразилец и для них стал недостаточно хорош.

В прошлом году активно вели переговоры с «Брентфордом» по Айвену Тоуни. Тоже не срослось, в итоге нашли временное решение в виде Кая Хаверца в роли «ложной девятки». До сих пор страдает реализация.

Артета отладил остальные элементы своей системы. Центр поля стал более вариативен, в обороне широкий выбор центральных защитников и достаточно вариантов на флангах. Кроме того, исполнители набрались опыта чемпионской гонки. Но не хватает забивного нападающего. Если Манфред действительно перейдёт в «Арсенал», может выбить 100 из 100.

Требования Артеты к форвардам похожи на запросы Гвардиолы, всё же он ученик Пепа. При этом у Манфреда не будет Холанда в конкурентах. Есть сомнения, что костариканец потянет темпы чемпионской гонки АПЛ , но и партнёры у него будут соответствующие. Постепенно Угальде адаптируется к этому уровню.

У варианта с «Челси» много «но»

Наименее перспективный из всех вариантов. За «Челси» уже закрепилась дурная слава толстосумов – тратить деньги они любят. Последние успехи постепенно её развеивают. Стали ясны цели постоянных закупок. Мареска получил в распоряжение глубокий состав с возможностью сколотить отдельный костяк под каждый турнир.

Но конкретно для Угальде это шаг в никуда. Слишком тяжела конкуренция на острие. Есть основной форвард – Николас Джексон. Он играет в чемпионате и делает это весьма успешно. Есть сменщики – Нкунку, Феликс. Обоих покупали за достаточно крупную сумму, погоды они не портят. А ещё имеется Марк Гиу – каталонец в Премьер-Лиге на поле вообще не появляется, но выцарапал место в старте на матчи Лиги конференций. Для этого надо было стать лучшим бомбардиром группового этапа. И зачем в компанию к ним идти Угальде?

«Спартак» не должен повторить типичной ошибки российских клубов

Угальде говорил, что хочет стать чемпионом со «Спартаком», но это было до появления инсайдов о «Ман Сити» и остальных. Если дойдёт до конкретики, от «красно-белых» потребуется тяжёлое решение. Манфред прямо сейчас – один из лидеров команды, который делает её игру яркой. Благодаря его голам обыгрывали прямых конкурентов и ворвались в тройку. Тяжело представить, что будет в случае его ухода.

Но самая распространённая ошибка российских клубов – удерживать своих лидеров, если они хотят уйти. Есть пример Кордобы: Джон сохранил профессионализм, когда «Краснодар» не отпустил его летом. Но есть и другие. Захаряну не удалось уехать в «Челси», в итоге он потерялся (повезло, что подвернулся «Сосьедад»). Клаудиньо каждое окно заигрывает с бразильскими клубами, «Зенит» отказывает – теперь он бледная тень себя прежнего. «Ростов» хотел прилично заработать на Осипенко, однако все варианты сорвались, а Максим на этом фоне выдал провальную осень.

Если «Спартак» решит нажиться на английских грандах, а те перейдут к другим вариантам (таких достаточно), самим «красно-белым» это вылезет боком. И сами не заработают, и игрок на фоне сорвавшегося повышения потеряет стабильность. Сообщается, что в контракте Угальде с москвичами прописаны отступные в 30 млн евро. Задирать ценник выше нет смысла.