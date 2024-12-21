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Гвардиоле нужен лидер «Спартака». На легионера-открытие РПЛ очередь из английских грандов

21 декабря 2024, 19:04
Угальде

Костариканцу лучше обдумать своё будущее.

Манфред Угальде весной 2024 года – провальный трансфер, футболист, которого не видно на поле, нападающий без голов. Он же в первой части текущего сезона – открытие и головная боль защитников соперника. Костариканец проделал огромный путь и расцвёл, а теперь появилась информация, что его перформансы в России пришлись по душе топ-клубам АПЛ. Форварду пора обдумать дальнейшие действия по карьере.

Длительный контракт, со Станковичем есть неплохие перспективы

Иногда лучше не рушить то, что и так работает. Агент футболиста отмечал, что условия контракта со «Спартаком» очень выгодные – костариканец попал в идеальную для себя обстановку. Зарплата внушительная, игра за российский топ-клуб, длительный контракт (действует до 2028 года). Так ещё и вырисовываются перспективы. Назначение Деяна Станковича многое поменяло в клубе.

Пока кажется, что это тот типаж тренера, который нужен «красно-белым»: харизматичный мотиватор, за которого хочется биться. Москвичи выкладываются в топ-матчах, не теряют концентрацию ни на секунду. Пришёл результат – москвичи забрались в топ-3 к зимней паузе. И лично у Манфреда складываются отличные отношения с тренером.

Станкович подобрал ключик к форварду, плюс в команде добавились игроки, которые отлично раскрывают его потенциал. На выходе Угальде выстрелил осенью, стал лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре, а также главным бомбардиром команды, которая спонтанно ворвалась в чемпионскую гонку. Это то, от чего не стоит отказываться.

Гвардиоле нужен сменщик для Холанда

Но и АПЛ ждать не будет – тем более в списке кандидатов на Манфреда называют топ-клубы. «Сити» столкнулся с серьёзными проблемами, теряет высоту в таблице, при этом фундаментально это очень мощный проект, попасть в который мечтает каждый.

К тому же перспективы для Манфреда не самые плохие. Помимо щедрых условий по контракту («горожане» точно не обидят) будет и игровая практика. На данный момент Эрлинг Холанд – единственный форвард в команде. И ему нужна возможность для восстановления. Манфред способен забрать на себя часть нагрузки, так что шанс ему точно предоставят.

Плюс игровые качества в целом отвечают требованиям Пепа. Испанец предпочитает форвардов с широким функционалом – тех, которые хорошо обращаются с мячом, не боятся черновой работы, успешны в единоборствах и быстро принимают решения. Козырь Угальде – игра в касание.

Артета давно ищет нападающего, Угальде – его типаж

Острие – главная болевая точка «канониров». Проблемы тянутся не первый год. Изначально позицию закрыли Габриэлем Жезусом, но, когда «Арсенал» достиг уровня «Сити», бразилец и для них стал недостаточно хорош.

В прошлом году активно вели переговоры с «Брентфордом» по Айвену Тоуни. Тоже не срослось, в итоге нашли временное решение в виде Кая Хаверца в роли «ложной девятки». До сих пор страдает реализация.

Артета отладил остальные элементы своей системы. Центр поля стал более вариативен, в обороне широкий выбор центральных защитников и достаточно вариантов на флангах. Кроме того, исполнители набрались опыта чемпионской гонки. Но не хватает забивного нападающего. Если Манфред действительно перейдёт в «Арсенал», может выбить 100 из 100.

Требования Артеты к форвардам похожи на запросы Гвардиолы, всё же он ученик Пепа. При этом у Манфреда не будет Холанда в конкурентах. Есть сомнения, что костариканец потянет темпы чемпионской гонки АПЛ, но и партнёры у него будут соответствующие. Постепенно Угальде адаптируется к этому уровню.

У варианта с «Челси» много «но»

Наименее перспективный из всех вариантов. За «Челси» уже закрепилась дурная слава толстосумов – тратить деньги они любят. Последние успехи постепенно её развеивают. Стали ясны цели постоянных закупок. Мареска получил в распоряжение глубокий состав с возможностью сколотить отдельный костяк под каждый турнир.

Но конкретно для Угальде это шаг в никуда. Слишком тяжела конкуренция на острие. Есть основной форвард – Николас Джексон. Он играет в чемпионате и делает это весьма успешно. Есть сменщики – Нкунку, Феликс. Обоих покупали за достаточно крупную сумму, погоды они не портят. А ещё имеется Марк Гиу – каталонец в Премьер-Лиге на поле вообще не появляется, но выцарапал место в старте на матчи Лиги конференций. Для этого надо было стать лучшим бомбардиром группового этапа. И зачем в компанию к ним идти Угальде?

«Спартак» не должен повторить типичной ошибки российских клубов

Угальде говорил, что хочет стать чемпионом со «Спартаком», но это было до появления инсайдов о «Ман Сити» и остальных. Если дойдёт до конкретики, от «красно-белых» потребуется тяжёлое решение. Манфред прямо сейчас – один из лидеров команды, который делает её игру яркой. Благодаря его голам обыгрывали прямых конкурентов и ворвались в тройку. Тяжело представить, что будет в случае его ухода.

Но самая распространённая ошибка российских клубов – удерживать своих лидеров, если они хотят уйти. Есть пример Кордобы: Джон сохранил профессионализм, когда «Краснодар» не отпустил его летом. Но есть и другие. Захаряну не удалось уехать в «Челси», в итоге он потерялся (повезло, что подвернулся «Сосьедад»). Клаудиньо каждое окно заигрывает с бразильскими клубами, «Зенит» отказывает – теперь он бледная тень себя прежнего. «Ростов» хотел прилично заработать на Осипенко, однако все варианты сорвались, а Максим на этом фоне выдал провальную осень.

Если «Спартак» решит нажиться на английских грандах, а те перейдут к другим вариантам (таких достаточно), самим «красно-белым» это вылезет боком. И сами не заработают, и игрок на фоне сорвавшегося повышения потеряет стабильность. Сообщается, что в контракте Угальде с москвичами прописаны отступные в 30 млн евро. Задирать ценник выше нет смысла.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
24 декабря 2024 в 20:05
Ну вообще про харизматичного мотиватора это чистой воды иллюзия сложившаяся на фоне результатов в РПЛ, дубль вот против Ростова он не замотивировал сыграть почему то. Ну и после нескольких удачных матчей никто из таких серьёзных клубов как Сити не будет обращать внимания на игрока, посмотрим как Манфред покажет себя на дистанции.
batog
batog ответ 25процентный клоун (раскрыть)
22 декабря 2024 в 14:24
Всю троицу в МС: Угальде, Барко и Станковича! Интересно было бы посмотреть.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
22 декабря 2024 в 00:08
Манфред,конечно разыгрался,но все эти слухи - всего лишь слухи,во-первых,ни один гранд не станет вот так с бухты-барахты покупать игрока,который удачно провел несколько матчей,во-вторых,Угальде хорош для РПЛ и Спартака,но в Мансити и Арсенал еще не готов...да и не хотелось бы ,чтобы он сейчас ушел,очень хочется посмотреть на весенний Спартак
sihafazatron
sihafazatron
21 декабря 2024 в 22:40
Да-да, еще и Батракова в сити, ну и еще кого-нибудь заверните, а то мало поражений)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
21 декабря 2024 в 22:09
в том то и дело, что факт не имеет отношения к 7.0,сейчас факт, что Спартак сильнее ливера
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 декабря 2024 в 22:06
если бы.
по факту 7-0
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
21 декабря 2024 в 21:20
Ну видимо, уважение не такое уж и великое, Мэни прямо сейчас один из лучших форвардов на планете
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
21 декабря 2024 в 21:17
это если не смотреть футбол.
Декабрьский Спартак отсеменолил бы Ливер ноунэйма, а уж Сити бы вообще бы деклассировали.
Сейчас уровень апл ничтожен, верхние команды РПЛ могли бы накидать пешеходам
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 декабря 2024 в 21:12
в РПЛ нет игроков, чтоб английские клубы чемпионшипа даже заинтересовались.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
21 декабря 2024 в 20:56
При всем уважении к Угальде, он пока не уровень Сити
Hypnoz
Hypnoz
21 декабря 2024 в 20:28
Если бомжи перебьют 30 млн., можно отдать ! 35 мультов и пускай едет в компанию к Бакаеву и Соболеву.
yjfjauh447k3
yjfjauh447k3
21 декабря 2024 в 20:18
Это будет лучший вариант для карьеры Угальде, в спартаке его ничего не ждет.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 декабря 2024 в 20:18, ред.
Когда я это писал в ноябре на до мной смеялись.
Более того, Сити нужен Станкович и Барко
Я бы очень хотел, чтобы Угальде этой зимой уже начал штурмовать АПЛ
v3n6bvktj4zj
v3n6bvktj4zj
21 декабря 2024 в 19:20
Если смотреть с точки зрения стабильности и комфорта, возможно, ему стоит остаться в "Спартаке". Но если он чувствует, что готов к новому вызову и хочет испытать свои силы на более высоком уровне, тогда переход в клуб АПЛ может оказаться правильным решением. В любом случае, выбор должен зависеть от того, какие цели ставит перед собой сам игрок и насколько он уверен в своих силах.
Гость
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