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«Ахмат» может покинуть бразильский защитник

сегодня, 11:56

Футбольный агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, сообщил, что его клиент, скорее всего, покинет грозненский клуб.

Высока вероятность, что Лукас Ловат покинет «Ахмат» этой зимой. Мы работаем на рынке. Посмотрим, может быть, будет конкретный интерес со стороны и российских клубов к Лукасу.

Напомним, Ловат перешёл в «Ахмат» из «Слована» в январе 2024 года за 350 тысяч евро. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний левый защитник сыграл 13 матчей, в которых забил 2 мяча и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Ахмате».

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:31, ред.
Его можно понять. От Терека сейчас даже название не осталось.
Гость
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