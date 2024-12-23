«Ахмат» может покинуть бразильский защитник

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сегодня, 11:56

Футбольный агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы защитника «Ахмата» , сообщил, что его клиент, скорее всего, покинет грозненский клуб.

Высока вероятность, что Лукас Ловат покинет «Ахмат» этой зимой. Мы работаем на рынке. Посмотрим, может быть, будет конкретный интерес со стороны и российских клубов к Лукасу.

Напомним, Ловат перешёл в «Ахмат» из «Слована» в январе 2024 года за 350 тысяч евро. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний левый защитник сыграл 13 матчей, в которых забил 2 мяча и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Ахмате».