Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Рубин» намерен распрощаться с пятью футболистами

сегодня, 10:25

Зимой «Рубин» могут покинуть пять игроков. Речь идёт о: защитнике Рустамьоне Ашурматове; полузащитниках Данииле Кузнецове, Умарали Рахмоналиеве и Александре Ломовицком; нападающем Джоэле Фамейе. Все эти футболисты не входят в дальнейшие планы главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

Ашурматова готовы как продать, так и сдать в аренду. К нему есть интерес от клубов Ближнего Востока, но конкретных предложений нет. Кузнецов уходит в бесплатную аренду в «Урал» с опцией выкупа за 3 миллиона евро. Рахмоналиева также готовы продать или отпустить в аренду. К игроку есть интерес из Узбекистана, но он не хочет возвращаться на родину. Представители Рахмоналиева изучают варианты в Турции и Австралии. По Ломовицкому «Рубин» готов рассмотреть любые предложения. Но трансфер осложняет зарплата игрока — 4-5 млн рублей в месяц. В ситуации с Фамаей «Рубин» ищет вариант с продажей.

Что касается приобретений, то казанцы изучают трансферный рынок в поисках центрального защитника.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» подтвердили переговоры о трансфере игрока «Динамо»
Сегодня, 09:20
«Краснодар» увеличит предложение по полузащитнику «Гремио» Кристальдо
Сегодня, 09:17
СлухиПомазун может перейти из ЦСКА в «Спартак»
Вчера, 19:41
«Гремио» отказал «Краснодару» в трансфере Кристальдо
Вчера, 16:49
Бальбуэна ведёт переговоры о переходе в «Васку да Гама»
Вчера, 16:31
Жамалетдинов покинет «Шинник»
Вчера, 16:26
Все комментарии
f5vzefxh9au9
f5vzefxh9au9
сегодня в 11:39
Зарплатную ведомость изрядно подразгрузят.
Cimonn
Cimonn
сегодня в 10:28
Ломовицкий нигде прижиться не может.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 