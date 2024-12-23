«Рубин» намерен распрощаться с пятью футболистами

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сегодня, 10:25

Зимой «Рубин» могут покинуть пять игроков. Речь идёт о: защитнике ; полузащитниках , и ; нападающем . Все эти футболисты не входят в дальнейшие планы главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

Ашурматова готовы как продать, так и сдать в аренду. К нему есть интерес от клубов Ближнего Востока, но конкретных предложений нет. Кузнецов уходит в бесплатную аренду в «Урал» с опцией выкупа за 3 миллиона евро. Рахмоналиева также готовы продать или отпустить в аренду. К игроку есть интерес из Узбекистана, но он не хочет возвращаться на родину. Представители Рахмоналиева изучают варианты в Турции и Австралии. По Ломовицкому «Рубин» готов рассмотреть любые предложения. Но трансфер осложняет зарплата игрока — 4-5 млн рублей в месяц. В ситуации с Фамаей «Рубин» ищет вариант с продажей.

Что касается приобретений, то казанцы изучают трансферный рынок в поисках центрального защитника.