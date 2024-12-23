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Агент Рахмоналиева отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Рубин»

сегодня, 12:22

Футбольный агент Рауль Абдурахманов, представляющий интересы полузащитника «Рубина» и олимпийской сборной Узбекистана Умарали Рахмоналиева, отреагировал на информацию о том, что игрок может покинуть казанцев.

Скорее всего, Умарали либо уйдёт в аренду, либо будет полноценный трансфер. Всё зависит от того, насколько клубы заинтересованы в покупке. Пока нет конкретного сформированного предложения, но есть интерес. Мы ожидаем конкретику. Есть два клуба: из экзотического чемпионата Австралии и из Турции.

Мы обсуждали этот момент с «Рубином». Я прилетал в Москву и обсуждал судьбу Рахмоналиева. Мы сошлись на аренде или трансфере за разумную цену.

Рахмоналиев перешёл в «Рубин» из «Бунёдкора» в январе 2023 года бесплатно. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний опорный полузащитник сыграл 7 матчей, в которых отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:53
Сам агент слухи о клиенте и распускает, как обычно... Похоже, что агенты других способов привлечь внимание к игрокам не знают. Это похоже на единственный способ борьбы Центрального Банка с инфляцией - повышение ключевой ставки...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:35
Сейчас таких слухов будет вагон и маленькая тележка
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