Агент Рахмоналиева отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Рубин»

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сегодня, 12:22

Футбольный агент Рауль Абдурахманов, представляющий интересы полузащитника «Рубина» и олимпийской сборной Узбекистана , отреагировал на информацию о том, что игрок может покинуть казанцев.

Скорее всего, Умарали либо уйдёт в аренду, либо будет полноценный трансфер. Всё зависит от того, насколько клубы заинтересованы в покупке. Пока нет конкретного сформированного предложения, но есть интерес. Мы ожидаем конкретику. Есть два клуба: из экзотического чемпионата Австралии и из Турции. Мы обсуждали этот момент с «Рубином». Я прилетал в Москву и обсуждал судьбу Рахмоналиева. Мы сошлись на аренде или трансфере за разумную цену.

Рахмоналиев перешёл в «Рубин» из «Бунёдкора» в январе 2023 года бесплатно. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний опорный полузащитник сыграл 7 матчей, в которых отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки.