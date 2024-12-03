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IFAB продлил испытание системы, позволяющей оспорить решение арбитра

сегодня, 00:52

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ежегодном деловом собрании в Лондоне принял решение продлить испытание системы видеоподдержки футбольных матчей (Football Video Support).

Это сделано для предоставления экономически эффективного решения по всему миру. FVS является альтернативой видеопомощникам судей (VAR). Система появилась в ответ на запрос от ассоциаций-членов ФИФА, которые из-за ограниченности человеческих и финансовых ресурсов и малого количества камер не могут внедрить у себя VAR.

Особенностью FVS является возможность для каждой команды дважды за матч запросить пересмотр первоначального решения арбитра, сделать это может главный тренер. Однако если при первом запросе рассматриваемое решение не будет изменено, то команда потеряет возможность подать запрос снова.

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Перевод с theifab.com
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Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:21
А нужна ли она, вообще?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:55
Не более, чем дополнительное затягивание времени матча...
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