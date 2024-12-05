«Реал» и «Барселона» доиграются до дисквалификации в еврокубках. Вернулись к шантажу Суперлигой

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05 декабря 2024, 23:52

Перес и Лапорта снова давят на УЕФА .

У грандов разные главные причины сепаратизма

Власть и деньги. Популярные мотиваторы, которые приумножили горе человечества. Слишком много власти ведет к диктатуре в футболе. А такая форма правления разрушительна по природе своей. Проверено десятки тысяч раз на различных уровнях. Слишком много денег гарантирует потерю связи с реальностью, как и передозировка властью. Перес – президент «Реала», заявил о работе по созданию Суперлиги. Через популярное каталонское издание слили рекламное описание процесса.

Специально сделали это через фанатов «Барселоны», чтобы показать – в деле не только Перес. Но Флорентино никогда в жизни не был так сильно похож на сумасшедшего бездомного, который бродит по улицам Мадрида и кричит, что испанской молодежи не хватает крепкой руки Франко и его хунты. Перес замазался в Суперлиге, ведь хочет абсолютную власть. Чтобы все денежные потоки шли через «Реал». Чтобы босс «Мадрида» контролировал процессы, связанные с Суперлигой.

У Лапорты другой мотив. Ему важно не сесть в тюрьму и найти инвесторов для «Барселоны», чтобы клуб не склеил финансовые ласты. Сепаратизм не чужд каталонцам, привыкли шантажировать футбольный Мадрид по поводу и без него. Например, технично спускают в унитаз все доказательстве в «деле Негрейры». Невозможно выбросить лидера Ла Лиги в Сегунду, потому что все хотят хлеба с хамоном. Даже если боссы «Барселоны» виновны, их планируют понять и простить.

Перес и себе хочет иммунитет от наказания за действия прошлого, настоящего и будущего. В УЕФА полноту власти не получит. Это гнилая, зависимая от клубов, но внешняя организация. Там какие-то выборы. Флорентино в такие игры давно не играет. Один кандидат – гарантия победы. Перес и Лапорта хотят убить Лигу чемпионов и открыто об этом заявляют. Хотят убить, поскольку Лига чемпионов не в их собственности. Эгоизм, деньги и власть для двух дедушек оказались важнее футбола.

Концепция бесплатного контента не сработает

Главная фишка от Переса и менеджеров А22 – организации, через которую пытаются создать Суперлигу, заключается в бесплатности контента. Флорентино мечтает создать три лиги, в которых будут группы и серии матчей. Всего планируют собрать около 60 клубов. Вот только есть недавний опыт боя Майка Тайсона – бывшего чемпиона мира по боксу, и блогера Джейка Пола. Богатый наглый молодой человек избивал дедушку Тайсона, а известный стриминг показывал бой.

Было невероятно много технических проблем. Это один несчастный бой суммарно на 60 миллионов зрителей. Центральные матчи Лиги чемпионов 10 лет назад смотрело по 300 миллионов человек. Чтобы обеспечить бесплатные онлайн трансляции игр 60 клубов одновременно нужны такие ресурсы, что проект не окупит себя через рекламу. А поскольку участников заманивают старым методом – взятками, обещанием золотых гор, то Суперлига на старте больше напоминает крипто-аферу.

Возможно, видели мем с нетрезвой американской блондинкой, которая объясняла секреты общения с мужчинами? Её прозвали «Хак Тьху». Эта девушка завела себе подкаст. Но поскольку речь об обычной американке без опыта жизни в мире больших денег, то сейчас аферисты на её имени создали криптовалюту, на которой люди мгновенно потеряли свои сбережения. Сначала рыночная капитализация была 500 миллионов долларов, а затем упала до 60 миллионов. Напоминает Суперлигу.

Перес и Лапорта обещают, что одолженные у непонятных людей миллиарды мгновенно отработают на рекламе китайского магазина во время футбольных трансляций, которые обязательно будут «лежать» из-за технических проблем, нервируя зрителей. Футбол показывают огромные телевизионные каналы. Их много, не один. Социальные сети не дадут «Реалу» и «Барселоне» свои ресурсы. В результате главная бизнес-идея – бред. Плюс некуда впихнуть матчи странного нового турнира.

Чеферин с радостью отстранит «Реал» и «Барселону»

Суперлига будет кастрированным турниром в любом случае. Успешно запустили Лигу чемпионов в новом формате. Это фактически Суперлига, просто дивизионы — Лиги чемпионов, Европы и конференций. Получается перченый, интересный турнир. Вот только «Реал» на 24-й строчке, поэтому Перес пытается раскрутить мертворожденный проект, чтобы шантажировать УЕФА . Будут просить денег и мечтают выбрать своего президента вместо Чеферина, который планирует уйти в 2027-м.

Рассказы, что Суперлига стартует осенью следующего года и займет будние дни, откровенно смешат. Британские власти не отпустят английские клубы в новый турнир Переса. «Манчестер Сити» могут дисквалифицировать в АПЛ , но шейхам не разрешат выйти из УЕФА , где останутся остальные англичане. Немцы не хотят связываться, ведь понимают, что можно доиграться до раскола европейского футбола, а в войне проиграют все стороны. У многих команд огромные долги, станет хуже.

Казалось бы, взрослым людям не нужно объяснять, почему нельзя касаться руками оголенных проводов под напряжением. Но живем во времена, когда приходится напоминать, почему Земля не диск с краями. И почему нельзя допускать диктатуру старости в футболе. УЕФА – ужасная организация, но это паршивая работающая демократия. Намного лучше аферы, в которую пытаются затащить великие клубы недалекие дедушки. Если «Реал» и «Барселона» предадут еврокубки, то их вышвырнут.

Выгоднее наказать двух грандов на несколько лет, чем разрушить до основания все, что успешно создали прадедушки. Футбольный порядок в Европе установлен в 1956 году. Менялись форматы, но Кубок чемпионов никогда не был частной конторой с непонятными инвесторами. Перес и Лапорта мечтают купить абсолютную власть над всеми клубами. Футбол проиграет, если у них получится. А свежая провокация означает, что «Реал» и «Барселона» стали намного ближе к дисквалификации.