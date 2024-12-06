В футболе могут изменить правила введения мяча для вратарей

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вчера, 09:27

По информации источника, Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) рассматривает возможность внесения изменений в правила, которые касаются ввода мяча вратарями.

Арбитры будут назначать угловой в пользу соперника, если голкипер удерживает мяч дольше 8 секунд. Новшество успешно опробовано в соревнованиях Английской Премьер-Лиги среди игроков до 21 года, а также на Мальте. Теперь оно должно быть распространено на итальянскую лигу U20.

Тестирование показало, что нововведение является серьёзным сдерживающим фактором для вратарей, держащих мяч слишком долго. Если эксперимент будет признан успешным, то, скорее всего, начнёт применяться повсеместно.