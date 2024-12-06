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В футболе могут изменить правила введения мяча для вратарей

вчера, 09:27

По информации источника, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внесения изменений в правила, которые касаются ввода мяча вратарями.

Арбитры будут назначать угловой в пользу соперника, если голкипер удерживает мяч дольше 8 секунд. Новшество успешно опробовано в соревнованиях Английской Премьер-Лиги среди игроков до 21 года, а также на Мальте. Теперь оно должно быть распространено на итальянскую лигу U20.

Тестирование показало, что нововведение является серьёзным сдерживающим фактором для вратарей, держащих мяч слишком долго. Если эксперимент будет признан успешным, то, скорее всего, начнёт применяться повсеместно.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:54
Ну так ты и читай внимательно. Никто ведь не торопится - щас на юных итальянцах тесты будут вести.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 13:50, ред.
И как это считать? Допустим вратарь поймал мяч, потом положил его и ведёт ногами. За это же нельзя штрафовать. Ведь вратарь, как и любой игрок может вести мяч ногами. Потом он опять возьмёт в руки мяч на пару секунд. В общем очень скользкое правило. На бумаге выглядит красиво, на деле сложно будет это выполнять.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:47
Ещё бы болельщик Арсенала не поддерживал тему с дополнительными угловыми 😉
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:43, ред.
Ну ВАР тоже опробовали и тоже был результат, а на выходе шляпа вышла как по мне, проблем меньше не стало, они просто приобрели иной характер. Если что то модернизируешь нужно сначала понять а какой вообще смысл? Если геморроя останется столько же сколько и было до то зачем такое нововведение нужно? Как будто не было решения раньше у проблемы задержки мяча вратарём, всё уже придумано и работает если применять
зигзаг
зигзаг
вчера в 13:29
Ну хоть что то полезное придумали
A.S.A
A.S.A ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:08
Именно так))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:51
Ещё бы я отменил добавленное время к добавленному!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:49
Чистое время, как в хоккее!
lotsman
lotsman ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:44
А потом он встаёт и начинает ещё длительное время размахивать руками, якобы расставляя игроков по своим местам.))
alexamit
alexamit
вчера в 12:39
Футболёры ушлые-придумают ещё что-нибудь.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:31
А вот это правило лично я поддерживаю! Да, сейчас всё еще существует правило по которому вратарю отведено время владения мячом в рука 6 секунд, но его уже давно ни кто не рассматривает всерьез, и частенько вратари ловят мяч, потом приземляются с ним на гозон, обнимают и лежат как на пляже)....а время тикает, ритм игры сбивается, игровое время тоже уходит....а при нововведении будут играть шустрее
x6hhnjeyqdf2
x6hhnjeyqdf2
вчера в 12:25
Надо сразу пенальти давать, тогда точно никто тянуть время не будет.
Ну и конечно обратный отсчёт на весь стадион.
Capral
Capral
вчера в 11:50, ред.
Да было уже нечто похожее, когда назначали свободный , после того, как вратарь больше шести секунд не вводил мяч в игру. Но никто этого правила не придерживался, и оно, так и осталось на бумаге. А новое ещё глупее. Хотя, если даже на Мальте оно успешно прошло опробование, значит стоит задуматься...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:39, ред.
Что значит не улучшит и точка ?! Практика - критерий Истины, а не домыслы по типу "да/ нет/ наверное". Написали же чёрным по белому, что опробовали на молодняке АПЛ и есть результат. А жк + корнер можно давать при повторной задержке - так сказать последнее китайское ...

P.S. Имхо.
Вообще идея с корнером оч. интересная и полезная именно для дебюта матча, ибо давать в начале встречи за задержку ввода мяча свободный и/ или жк не станет даже самый отмороженный арбитр - экзекутор, - это чересчур даже для него. А вот угловой можно дать сразу на первых минутах - это и опасный момент и моральная встряска для воротчика. Если в начале игры после розыгрыша с флажка прилетит голешник, то отходняк у кипера будет долгим, и повторно в дальнейшем тянуть время он уже точно не станет.
Неудивительно, что новшество родилось у англичан. Соображают саксы, - это факт.
Incredulous
Incredulous ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 11:36
Вообще-то «правило шести секунд» было введено не, как вы выражаетесь "когда-то в совковые времена", а в 2002 году, и официально действует по сей день. Тут больше вопрос к арбитрам и к самой судейской коллегии ФИФА и УЕФА, почему они часто закрывают глаза на нарушение этого правила, и лишь иногда наказывают вратарей жёлтой карточкой, и то за передержку мяча намного большую положенных шести секунд. Достаточно было дать указание судьям более строго соблюдать это правило, и количество подобных нарушений уменьшилось бы в разы. Хотя в нынешнем нововведении есть смысл. Наказание в виде жёлтой карточки вратарю, который ввиду того, что получает их довольно редко и вполне может это себе позволить в нужной ситуации, никак не влияет на ход игры, и уж точно не может хоть в какой-то мере помочь сопернику, у которого каждая секунда на счету, а напротив процедура "вручения" жёлтой карточки вратарю, плюс дополнительное время на повторный ввод мяча в игру, ещё больше затягивает игру, и получается что это больше фол в пользу провинившихся. А вот назначение углового удара в качестве наказания - это уже серьёзное наказание, так как несет в себе угрозу воротам, и потенциально голевой момент. Так что в данном случае такое нововведение должно пойти на пользу. Но тут опять же, главное, чтобы арбитры строго и серьёзно относились к этому нарушению, а не проявляли никому ненужную лояльность.
112910415
112910415
вчера в 11:24
можно, если пресловутые 8 секунд научатся фиксировать - четко и однозначно !
lotsman
lotsman
вчера в 11:15
Правильное решение могут принять. Вратари будут поменьше махать руками и разглядывать поле, якобы определяя куда сделать подачу. Сейчас судья может дать жёлтую вратарю за задержку, но после очень длительной задержки.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:07, ред.
Пусть вратаря атакует один игрок. Ему придётся либо выбивать мяч в поле либо брать его в руки. Взял - можно и пятью секундами ограничиться.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:02, ред.
А жёлтые карточки вратарям давать разучились? Всё нормально работало всегда, но теперь когда судью стали бесхребетнее и им стало тяжело давать жёлтые карточки пытаются решать проблему с помощью незримых правил чтобы ещё меньше ответственности возлагать на судей. Ну вперёд, итак размазали ответственность арбитров на линии этим ВАРом который не принёс однозначной пользы игре, теперь снимаем часть ответственности и с главного судью и повесим её на таймер. Говорят лень двигатель прогресса, но судя по всему и страх ответственности тут тоже причастен. А само правило как и многие нововведения не на грамм не улучшит игру как обычно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:53
А раньше ведь тоже что-то подобное было ? Правило трёх или пяти секунд.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:46, ред.
Голкиперы часто затягивают время, долго не вводят мяч в игру - так делают абсолютно во всех командах. Возможно нововведение будет признано полезным. Интересно, а как фиксировать эти самые восемь секунд? Предполагаю, что после того, как вратарь зафиксировал мяч в руках, нужно включить отсчёт времени. После истечения лимита должен прозвучать звуковой сигнал, далее следует наказание.
Аксинья
Аксинья
вчера в 10:03
Когда-то в совковые времена вводили правило 6 секунд для вратарей , но чего-то не прижилось...
STVA 1
STVA 1 ответ y2y63zj7e98z (раскрыть)
вчера в 10:02
Я вот тоже про это подумал
chromage
chromage
вчера в 09:59
Давно пора... не понятно почему именно 8... можно было бы и 10 сделать максимально. но 8 так 8 =)
y2y63zj7e98z
y2y63zj7e98z
вчера в 09:56
а что раньше мешало соблюдать правило, при котором назначался свободный удар, если вратарь долго удерживал мяч?
pp8s6hpx8gz3
pp8s6hpx8gz3
вчера в 09:42
Давно пора это сделать
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