Эпизод с Артетой может привести к изменению футбольного правила

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сегодня, 00:16

По информации источника, Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) намерен изменить правило в отношении тренеров, которые вмешиваются в игру с мячом, после того, как из «Арсенала» ошибочно избежал красной карточки в матче Лиги чемпионов с «Интером».

В одном из эпизодов защитник миланской команды пытался успеть за мячом, который уходил за пределы поля, но тренер лондонцев подобрал его до того, как тот пересек линию. Судья показал рулевому гостей жёлтую карточку, но по правилам игры это должна была быть красная.

В этом году при схожих обстоятельствах были удалены из «Вест Бромвича» и из «Килмарнока».

После продолжительных обсуждений на своём ежегодном деловом собрании в понедельник IFAB рекомендовал внести изменения. Несмотря на то, что решение Ковача было неверным, IFAB считает, что когда единственное намерение тренера — помочь игре возобновиться как можно скорее, что и было с Артетой, Корбераном и Макиннесом, то предупреждение является более подходящим дисциплинарным решением.