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Эпизод с Артетой может привести к изменению футбольного правила

сегодня, 00:16
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По информации источника, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен изменить правило в отношении тренеров, которые вмешиваются в игру с мячом, после того, как Микель Артета из «Арсенала» ошибочно избежал красной карточки в матче Лиги чемпионов с «Интером».

В одном из эпизодов защитник миланской команды Маттео Дармиан пытался успеть за мячом, который уходил за пределы поля, но тренер лондонцев подобрал его до того, как тот пересек линию. Судья Иштван Ковач показал рулевому гостей жёлтую карточку, но по правилам игры это должна была быть красная.

В этом году при схожих обстоятельствах были удалены Карлос Коберан из «Вест Бромвича» и Дерек Макиннес из «Килмарнока».

После продолжительных обсуждений на своём ежегодном деловом собрании в понедельник IFAB рекомендовал внести изменения. Несмотря на то, что решение Ковача было неверным, IFAB считает, что когда единственное намерение тренера — помочь игре возобновиться как можно скорее, что и было с Артетой, Корбераном и Макиннесом, то предупреждение является более подходящим дисциплинарным решением.

Новое правило, которое может вступить в силу следующим летом, должно быть одобрено на годовом общем собрании IFAB 1 марта.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:59
Судью наказать за нарушение правил, а Артете отменить жёлтую карточку, заменив её на красную..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:24
И что интересного опять случится !?!)
С каждым новым введением в правила футбол теряет свою красоту !(
Гость
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